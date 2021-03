Hacienda no tiene nuevo plan de auxilio tras anuncio de restricciones

Tras el anuncio hecho ayer en Palacio de López, lo que implicará mayores restricciones y un encierro casi total durante la semana santa, desde el Ministerio de Hacienda informaron que no tienen en carpeta un nuevo plan general de contingencia financiera como el implementado el año pasado.

El viceministro de Administración Financiera de la cartera, Marco Elizeche, recordó que se vienen implementando medidas focalizadas en sectores que siguen con una menor actividad económica, como los diferimientos de servicios básicos, rebajas impositivas y reducciones en el nivel de aporte al IPS.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos auxilios financieros a trabajadores o cuentapropistas, el subsecretario de Estado indicó que por el momento no están diseñando nuevas disposiciones, ya que el principal obstáculo es la falta de recursos. En ese sentido, recalcó que programas de subsidios o moratoria de servicios básicos similares al 2020, requieren de la toma de nueva deuda, lo que generaría mayor presión sobre las finanzas públicas.

No obstante, subrayó que están monitoreando el desempeño de la actividad interna, para en base a eso, ir determinando nuevas acciones de apoyo a los rubros más afectados.

“De lo que se habla por el momento son medidas para ciertos sectores específicos, pero eso no requiere financiamiento extra porque es focalizado y el impacto no es menor. Pero si se pretende ampliar el plan a toda la población como el año pasado, eso sí va a tener costo adicional y habría que analizar cómo financiamos. Pero por ahora no hay un nuevo paquete”, expresó.

Recuperación. El subsecretario Elizeche también se refirió al avance del plan de reactivación.

Señaló que los proyectos siguen su ejecución con normalidad en busca de ayudar en la recuperación de rubros golpeados, ya que los fondos se encuentran presupuestados y disponibles.

No obstante, refirió que parte del componente de inversión, unos USD 50 millones, podría redireccionarse al Ministerio de Salud para financiar la compra de vacunas por fuera del mecanismo Covax. Detalló que, si bien se previeron USD 40 millones para la cartera sanitaria para la adquisición de las vacunas, las compras directas que están analizando actualmente no fueron presupuestadas.

“Estamos viendo dentro del Presupuesto (General de la Nación) qué podemos articular para garantizar esos recursos. Se está analizando redireccionar de obras que todavía no se ejecutaron, pero no hay nada cerrado”, apuntó.