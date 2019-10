Hacienda intensificará lobby para rechazo de aumentos salariales

“Vamos a intensificar las explicaciones (...) La situación que tenemos, la crisis de la sequía, la inundación, el incendio, la disminución de ingresos, todos son hechos reales, no son mentiras. No es que Hacienda tiene la plata escondida y le va a dar a alguien. No hay plata”, expresó.

Reclamos. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Bicameral del Congreso, las solicitudes de ampliación para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 ya llegaron a los G. 4,05 billones (USD 634,4 millones).

11 son las instituciones que han pedido hasta el momento aumentos presupuestarios al Legislativo, los que, según Hacienda, corresponden en un 90% a sueldos. Los mayores reclamos de reajuste salarial lo hicieron la Corte, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Fiscalía, la Universidad Nacional de Asunción y el Ministerio de Justicia (ver la infografía).

El Fisco alertó días atrás que si los parlamentarios aprueban las solicitudes, la rigidez del PGN 2020 en relación a los ingresos podría trepar incluso al 100%, con lo que los sueldos y otros beneficios ligados a los gastos corrientes se devorarían totalmente la recaudación tributaria.

Según la entidad, en este escenario se pondría en riesgo la operatividad de las instituciones y el Estado se dedicaría casi exclusivamente a pagar salarios, lo que impactaría directamente en gastos sensibles como combustibles para policías o alimentación escolar. El ministro López dijo incluso que tienen en carpeta la posibilidad de vetar el PGN.



Benigno López remarcó que no hay dinero para financiar las ampliaciones solicitadas por varios entes al Congreso para el 2020. Ex ministro recomienda incluso recortar USD 200 millones.



Peña habla de ajuste al proyecto

Para el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, ya no basta con aprobar el PGN 2020 a libro cerrado.

A su criterio, como los ingresos no repuntan y el déficit anualizado ya estaría cerca del 2% del PIB, habría que pensar incluso en un recorte al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Según Peña, él recomendaría recortar el PGN 2020 en USD 200 millones, lo que corresponde al 0,5% del PIB.

Dijo que estaría de acuerdo con vetar el Presupuesto si se aprueban los pedidos de ampliación, ya que se podría llegar de nuevo a una situación de cese de pagos.