Hacienda: “Hay cero posibilidad” de incrementar los salarios a estatales

El titular del Fisco, Benigno López, explicó que un incremento de este tipo impactaría en USD 600 millones en el Presupuesto estatal anual, lo que consideró como una bomba de tiempo, debido a que ese mismo monto totaliza el déficit fiscal proyectado para el próximo año.

En ese sentido, insistió en que no existen los recursos para financiar la suba solicitada, por lo que, en caso de concretarse sin el aval de Hacienda, para poder costearla necesariamente se deberán recortar los fondos en otras áreas, lo que podría afectar a salud, educación, inversión en obras o seguridad.

Señaló que un incremento de este tipo, además, estaría violando lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que limita los ajustes a los estatales de acuerdo con el porcentaje de suba del salario mínimo.

El gasto salarial que tiene el Estado va creciendo año tras año, llegando en el 2017 a los G. 14,3 billones (USD 2.437 millones al cambio actual). De acuerdo con el último informe del Fisco, este año se desembolsó ya G. 9,3 billones (USD 1.585 millones), lo que representa el 66% de los ingresos tributarios (ver infografía).

“Yo tomé como un chiste de mal gusto y hay cero posibilidad de que Hacienda esté a favor de algo como esto. La gente parece que no ve la realidad, el sector público paga lo que puede pagar y al que no le gusta es libre de irse al sector privado”, expresó.

“En salarios, en general, hoy el sector público paga mejor que el privado y eso no lo digo yo, lo dicen todas las multilaterales y organismos que analizan el gasto público. Con esta presión tributaria no podemos seguir destinando recursos adicionales a salarios. Y tampoco podemos pedirle al ciudadano que pague más impuestos para más salarios, cuando los servicios que recibe no son de su satisfacción. Es una locura monumental”, agregó el ministro López.

PRESIÓN. Los directivos de la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados se reunieron este lunes con los asesores del jefe de Estado, Daniel Centurión y Carlos Amarilla, en el Palacio de López.

La nota presentada a la Presidencia señala la necesidad de un reajuste del 20% para los 300.000 funcionarios públicos, debido al aumento de la inflación en los últimos años. Además, pidieron reducir la carga laboral diaria de 8 a 6 horas solamente.