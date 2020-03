Hacienda frena pago a contratistas del MOPC y peligran obras viales

Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advirtieron ayer que si no se saldan todos los compromisos, las obras en ejecución están en riesgo de parar, lo que afectará a la recuperación económica que se espera para este año.

José Luis Heisecke, presidente de la Capaco, señaló: “Seguimos con problemas, el plan de caja que habilitó el Ministerio de Hacienda fue muy poco. La deuda es de USD 130 millones y solo se habilitó 44 millones. La gran mayoría de los socios de Capaco están un poco molestos y disconformes, porque con el monto que aprobaron no alcanza para pagar las deudas, porque hay muchas deudas”, aseveró.

El empresario aclaró que si bien el MOPC tiene un presupuesto para pagar las deudas, en Hacienda alegan que no hay dinero para los desembolsos. “Los motivos, según lo que nos están diciendo, es que Hacienda no le habilitó el plan de caja (al MOPC). Hay presupuesto, pero caja es lo que no hay, lo que significa que no hay el dinero para pagar”, enfatizó.

A su turno, el presidente de Cavialpa, Guillermo Mas, resaltó que esperan que los pagos se normalicen esta semana totalmente, debido a que la ejecución de las obras ya se está resintiendo. “Se pagó una cierta cantidad, pero prometieron habilitar el plan de caja faltante”, agregó.

En horas de la tarde ayer, Mas aclaró: “Se habilitó el plan financiero G. 300.000 millones (USD 47,4 millones al cambio actual) e inmediatamente se solicitó el plan de caja correspondiente, que puede salir hoy a última hora (por ayer) o mañana. Vamos por buen camino”, agregó.

MOPC habla de récord. Mientras tanto, el MOPC informó ayer que cerró el mes de febrero con una ejecución de G. 220.276 millones, en lo que se refiere a desembolsos por certificados de obras pagadas a las empresas contratistas (nivel 500 de inversiones). Sin embargo, la cartera adeuda montos siderales a contratistas, cuyas razones no se aclararon ayer.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, fue consultado sobre lo que pasará con las deudas pendientes de la institución, pero no respondió.