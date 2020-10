Hacienda encabeza los pedidos para nombramientos y promoción interna

Sobre la base del informe oficial de la Secretaría de la Función Pública se puede observar que el ministro renunciante Benigno López ha procesado la mayor cantidad de nombramientos por concurso de oposición.

Todos los nombramientos fueron aprobados por el Equipo Económico del Gobierno, que es justamente liderado por Benigno López, quien se prepara para ir a ocupar un cargo ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Estados Unidos. Justamente hoy López dijo que iba a presentar su renuncia.

En total 21 procesos de nombramientos para cargos, que van desde profesional júnior de economía, evaluación de gasto público, técnico de personas y otras especializaciones.

En segundo lugar, le sigue la Caja Bancaria con 12 nombramientos entre auxiliar administrativo de gerencia de jubilaciones, comercial y administrativa.

En tercer lugar, el Instituto Paraguayo del Indígena, que procesó 11 nombramientos para jefaturas de Departamentos de Asesoría Jurídica, Gestión Territorial, Registro e Identidad Étnica. La Agenda Financiera de Desarrollo, la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) figuran entre las instituciones que solicitaron el mismo proceso. Lo mismo pidió el gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y su par Roberto González Vaesken, de Alto Paraná.

PROMOCIÓN INTERNA. Además de los nombramientos, hubo procesos para promoción interna en los diferentes ministerios e instituciones.

El Ministerio de Hacienda inició proceso para promocionar a 50 funcionarios. En total busca confirmar en el cargo a 46 jefes de departamento y 4 coordinadores.

En segundo lugar, está la Dirección de Contrataciones Públicas con 12 funcionarios, entre ellos figura para 10 jefes de departamentos y 2 coordinadores.

El mismo pedido lo realizó el Ministerio de Salud para 10 funcionarios que cumplen funciones de jefes de departamentos. La lista sigue con la Agencia Financiera de Desarrollo, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y Dinapi.

Desde la Función Pública explicaron que todos corresponden a nuevos concursos que están en proceso de inicio, a publicarse u otros en proceso de evaluación.

Todos fueron procesos aprobados y cuentan con la autorización del Equipo Económico Nacional.

Al principio de la cuarentena no existía ninguna normativa y se entendió que hubo una política de racionalización de gastos, pero no había una orden expresa que señale que estaba permitido o no para realizar los nombramientos. Solamente había una suspensión de contratación, pero no hablaba de otro tipo de vínculos. Eso finalmente se aclaró en junio con el Decreto 3755 que señala todos los vínculos para realizar los procesos.