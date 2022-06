Hacienda cree inaplicable ley que indemniza a ex obreros de Itaipú

Movilizados. Los ex obreros llegaron hasta el Congreso para seguir la sesión del Senado.

Al Ministerio de Hacienda no le cayó nada bien la media sanción al proyecto de ley que otorga siderales indemnizaciones a ex obreros de la Itaipú Binacional. La propuesta, que tendría un costo de USD 940 millones y contempla pagos a 15.000 personas, pasó a Diputados.

La cartera que administra los recursos públicos no considera viable esta iniciativa, observando impedimentos no solo financieros, sino también jurídicos y sociales.

Desde el punto de vista legal, el titular del Fisco y jefe del Equipo Económico Nacional, Óscar Llamosas, explicó que el Gobierno paraguayo no puede decidir sobre los ingresos de la binacional sin tener el visto bueno de Brasil, el dueño del otro 50% de la entidad. Recordó que la generación y la distribución de los ingresos que genera Itaipú se establecieron por tratados internacionales, los que están por encima de cualquier ley.

Prosiguió diciendo que, si se analiza el lado financiero, se habla de que el Estado paraguayo no recibirá recursos provenientes de royalties ni Fonacide por al menos dos años, considerando que en los últimos ejercicios se recibió USD 500 millones en promedio en ambos conceptos.

Esto a su vez, genera problemas sociales enormes, según agregó el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche. En ese sentido, puntualizó que con recursos de la binacional se financian los presupuestos de los municipios y gobernaciones, proyectos de infraestructura, así como programas de educación, becas y niñez, entre otros.

Llamosas subrayó que intentarán revertir esta situación en Diputados, haciendo lobby a favor del rechazo de la ley. De lo contrario, adelantó que ve como “muy probable” el veto del Ejecutivo.

Luz verde. El Senado dio media sanción este jueves, en sesión ordinaria, al proyecto de ley que establece una compensación a ex obreros de la Itaipú Binacional. El documento incluye también a ex trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de obras.

Según explicaron los legisladores durante el estudio, esta iniciativa abarcaría a unas 15.000 personas, por un monto que llega a los USD 940 millones.

Los beneficios reclamados por los ex obreros son anuenio, productividad, alimentación, desarraigo y vacaciones, entre otros.

Si bien la ley establece que Itaipú es la autoridad de aplicación, encarga al Ministerio de Hacienda idear la reglamentación de los pagos y procedimientos en un plazo de 30 días.

940 millones de dólares es lo que le costaría al Estado paraguayo indemnizar a los ex obreros de la Itaipú.

15.000 personas serían las beneficiarias con la compensación pública, aunque esa lista podría ser depurada.

Una acción de inconstitucionalidad

Por otro lado, desde la Itaipú Binacional (IB) anunciaron que el lunes sentarán una postura pública respecto al proyecto de ley que pretende compensar a los ex obreros. Sin embargo, trascendió que la entidad podría presentar una acción de inconstitucionalidad en caso que la normativa prospere. No obstante, la binacional tiene una posición clara en contra de los reclamos, argumentando que las demandas de los ex trabajadores han sido rechazadas en todas las instancias, y hasta en el ámbito legislativo, insistiendo en que a la fecha “tienen el efecto jurídico de cosa juzgada”.

“La postura de Itaipú sobre la inviabilidad de lo planteado fue siempre categórica, estableciendo que los reclamos están prescriptos y quedando documentados en numerosos pareceres emitidos por la Dirección Jurídica de la entidad, en el mismo sentido”, había señalado la IB en un comunicado este año. En el mensaje, la entidad añadió que tampoco se puede proceder a ningún pago en forma unilateral por parte de la Margen Derecha.