Gym virtual desde la comodidad de tu casa

Son muchas las investigaciones que aprueban sobre los beneficios de hacer ejercicio diariamente, pero adquirir costosos equipos o pagar por un gimnasio desalienta a varias personas, eso sin mencionar lo difícil de encontrar el tiempo.

Ya no hay excusas para dejar de realizar actividades físicas y ponerse en forma desde casa, Cristina Aranda, más conocida como Vita, ofrece una serie de entrenamientos diarios a través de su gimnasio virtual, Vita Gym. GYM VIRTUAL Se trata de la primera página web con entrenamientos online (www.vitaaranda.com.py), para que las personas con intención de ponerse en forma, tengan a disposición videos con rutinas de ejercicios a cualquier hora y desde donde estén. Inicialmente las clases online se desarrollaban a través de la cuenta de Instagram de Vita Aranda, con videos en directo donde acudían a visualizar hasta 700 personas. La nueva modalidad implementada por Aranda fue muy bien aceptada, por la cual decidió habilitar la página web. “En la página web el primer día llegamos a más de 1.000 visitas. Personas que ingresaron para entrenar desde su casa en el horario que les convenía”, comenta. SENTIRSE BIEN Cristina afirma que el gimnasio online surgió de múltiples testimonios que recibía a través de sus redes sociales, de personas que no podían realizar actividad física, ya sea por falta de tiempo o de dinero. “Algunas mujeres me decían que no quieren dejar a sus hijos para ir al gimnasio. En algunos casos, no sentirse bien con ellas mismas les llevaba a la depresión o a tener la baja estima”, comenta la entrenadora. Diariamente la instructora presenta diferentes rutinas, previamente programado semana a semana. Los entrenamientos duran una hora aproximadamente y todos los días se trabajan diferentes partes del cuerpo. Todas las mañanas Aranda notifica a sus participantes los elementos que se llegarán a utilizar y que están a disposición en cada hogar “Utilizamos elementos que tenemos en la casa. Por ejemplo las mancuernas pueden ser sustituidas por botellas con agua”, comenta la entrenadora. Cristina Aranda es madre de tres niños Elías, Emmanuel y Piero. Constantemente alienta a las mujeres que ya son madres a sentirse bien consigo mismas. “Hoy observando la segunda foto puedo decir lo logré, pero se siente aún mejor porque puedo decir que tengo la dicha de ser mamá de 3 hermosos príncipes y a la vez sentirme bien conmigo misma. Sólo es voluntad, decidirse y seguir adelante. Espero les sirva de motivación a las mujeres que siempre me preguntan ¿será que podré? claro que sí, solo depende de vos”, escribió en sus redes sociales comparando dos fotografías.



Para evitar salir de casa, Cristina Aranda ofrece diariamente rutinas de ejercicios a través de videos publicados en su página web.



¿A qué hora es mejor entrenar?

Cada persona es diferente y ese es el primer factor para resolver el dilema de cuál es la mejor hora para hacer ejercicio. Algunos se activan cuando cae el sol y otros cuando sale la luna.

DE MAÑANA:

–Aumenta la productividad en el día.

–Temprana sensación de realización.

–Ayuda a conciliar mejor el sueño de noche.

DE NOCHE:

–Mayor flexibilidad y movilidad.

–Alivia el estrés acumulado durante el día.

–Los niveles de hormonas alcanzan un nivel máximo, por lo que el cuerpo puede ser más exigido.