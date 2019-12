Gustavo Morínigo El proyecto de inferiores

Gustavo Morínigo, el máximo responsable de las selecciones menores de la Asociación Paraguaya de Fútbol, hizo un análisis de lo que dejó este 2019 con actuaciones destacadas en cuanto al Mundial Sub 17 y otras frustraciones como la Sub 20.

En entrevista con Sueños de Primera, programa de los domingos por Radio Monumental 1080 AM, Morínigo destacó el proceso que se viene realizando bajo su dirección al frente de las selecciones.

“Vamos de a poco, sabemos que esto lleva tiempo, nuestro trabajo empezó en el 2016, y van saliendo buenos jugadores, tres o cuatro jugadores que ya están pisando fuerte para las próximas Eliminatorias”, valoró el adiestrador.

MEJORÓ EL NIVEL. El llegar hasta los cuartos de final en el Mundial de Brasil de la Sub 17 sin dudas fue el punto más alto del 2019. “Nos fue muy bien, terminamos terceros en el Sudamericano, luego fuimos a un mundial. Ya el mundial pasado nos había ido muy bien, habíamos ganado los tres partidos de nuestra serie. En este mundial también, no perdimos ningún juego, ganamos la serie, llegamos más lejos y ese partido ante Argentina fue algo espectacular”, analizó Morínigo.

Otro punto bueno fue la participación de selecciones menores en torneos internacionales. “Muy contento con los resultados. Desde comienzo de año trabajamos con todas las categorías, además trabajamos con la Sub 16 donde fuimos a torneos amistosos de UEFA, otros con selecciones de Sudamérica, y ganamos en varios”, comentó.

Estos buenos resultados harán que las selecciones Sub 16 y Sub 18 tengan actividad en febrero próximo con torneos internacionales de UEFA, en un año calendario que no contará con mucha actividad además del Preolímpico.

deuda. Para Morínigo, lo malo del año fue el Sudamericano Sub 20: “Fue la cuenta pendiente, no pudimos clasificar, ya van tres intentos, debemos trabajar para lavarnos la cara y llegar a un próximo mundial”, apuntó.