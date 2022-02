Gustavo Cabaña: “El humor es muy importante, cura, da mucha vida”

El artista rememora también cómo muchos colegas tuvieron que “reinventarse”, dedicándose a otros rubros. “La situación no nos permitía generar ingresos desde nuestras habilidades artísticas; a mí también me afectó, pues tuve que salir de la empresa en la que estaba trabajando”, expresa.

Al inicio de la pandemia estaba presentando Las Karashians 3 y tuvo que suspender las funciones, al igual que muchos colegas, por el inicio de la cuarentena.

Sin embargo, lo que rescata de esa situación límite es cómo la creatividad e ingenio de los artistas afloraron. “Muchos se dieron cuenta de que se podía hacer humor desde las redes sociales y plataformas alternativas”, refiere.

Valora aún más cómo muchos se dieron cuenta de que “el humor vende, sin desmerecer a los demás géneros, pues la gente necesita, quiere reír”.

Para el actor, protagonista de programas como Telecomio y Manicómicos, reír es una forma de hacer frente a los problemas diarios. “Es un escape, uno se olvida de todo, se descarga, se entrega a lo que se va a ver, y más todavía en estos tiempos. Hacer humor es maravilloso siempre, pero en estos tiempos es más que importante seguir haciéndolo”, manifiesta.

FUNDAMENTAL. ”Yo creo que el humor sí ayuda demasiado en esta situación en la que estamos. El humor fue y es fundamental”, afirma Gustavo.

El actor celebra y reitera la labor de sus colegas, quienes generaron contenido con humor en sus redes, lo que les sumó seguidores. “Muchos sobrellevaron así la situación, buscaban más contenido para reír, relajarse, salir un rato de la realidad. El humor es muy importante, cura, da mucha vida”, considera.

Agrega que su público, sus amigos y parientes siempre le preguntan: “’¿Cuándo lo que vas a hacer de nuevo teatro’; y bueno, ahora que empezamos con todo de nuevo a presentar obras presenciales, este es el momento de que la gente apoye, con su presencia”.

Cabaña espera que tanto él como sus colegas que presentan sus propuestas tengan el público que merecen, aquel que quiere consumir “lo nuestro, y que paga lo que vale el trabajo del artista, feliz, así como paga cuando va a ver cosas que vienen de afuera”.

PROYECTOS. Para este año 2022 ya tiene confirmadas dos obras teatrales, una en la que actuará solo pero acompañado de un elenco de bailarines, y la otra una propuesta extranjera con adaptación local. “Allí compartiré con colegas con quienes ya trabajé antes”, adelanta.

Además, tiene proyectos en televisión, y continuará con Polémica en el bar. “Puedo decir que estoy muy contento con lo que hago y entrego al público todo este tiempo”, explica.

TRAYECTORIA. Su vasta trayectoria abarca 23 años. Se inició en el año 1999, cuando hizo su paso por la radio trabajando junto a la comunicadora radial y actriz Milva Gauto. Sin embargo, fue junto a Clara Franco donde dio un salto a la fama en la televisión, con las parodias de Telecomio (2003-2011), por Telefuturo.

“Milva me ayudó en radio, Clara me llevó a la televisión después, conocí al actor y productor Domingo Coronel, quien me llevó al teatro. De alguna manera ellos son como mis tres ´padres del arte´”, comparte y agrega que son más de dos décadas haciendo lo que le gusta y encanta, que es el humor. “Lo disfruto cada momento. Cada día se aprende igual, por más trayectoria y experiencia que se tenga, uno aprende todo el tiempo”, asegura Gustavo Cabaña, quien además destaca haber tenido el honor de trabajar con los más grandes referentes del país, como Rafael Rojas Doria, y otros destacados artistas internacionales.



El humorista, actor de teatro y televisión reflexiona acerca de la importancia de su trabajo en tiempos de pandemia y adelanta con esperanzas sus proyectos para este año.



A saber

Protagonista: Gustavo Cabaña Rodas, más conocido como Gustavo Cabaña.

Talentos: Es actor cómico, humorista, imitador, locutor y escritor. También se dedica a la docencia en el área de Ciencias Exactas como profesor de Matemáticas y Física.

Trayectoria. Se destacan sus trabajos a nivel local junto a don Rafael Rojas Doria, Carlitos Vera, Luis D' Oliveira, Blanca Navarro, Rubén Ojeda, Tony Apuril, Albert Benítez, Tito Ibarrola, Arnaldo André, Anita Recalde, Miriam Sienra y Silvio Rodas. A nivel internacional trabajó con Miguel Ángel Rodríguez, Florencia de la Vega, Emilio Disi, Moria Casán, Nazarena Vélez, Fátima Flores y Sergio Gonal. Participó en diversas obras de teatro, programas de televisión y radio. Tuvo participación en cine en la cinta Los Buscadores.