“Guaraní no merece estar en este lugar”

“Los resultados no se nos han dado, hay partidos que merecíamos más, no hay que poner excusas, como jugadores asumimos la responsabilidad de este momento. Guaraní es un equipo grande que no merece estar en este lugar”, destacó el central colombiano en charla con ÚH.

Sobre su adaptación al fútbol paraguayo, Rentería reveló los consejos que le dio el DT: “Intento ver muchos videos de los posibles rivales, este es un fútbol muy luchado, muy físico, hay delanteros con mucha experiencia que te obligan a estar atento todo el tiempo”, remarcó el cafetero.