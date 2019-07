Guaireña toma vuelo

Estadio: Luis Salinas. Árbitro: Juan López. Goles: 92’ Miguel Ovejero (120); 44’ Carlos Duarte, 87’ Marcos Acosta, 90’ Carlos Guerrero (G). 12 de Octubre (1): Jorge Campuzano; Fabrizio Sanabria (58’ Alexis Núñez), Víctor Barrios, Gustavo Navarro, José Ríos; Marcelo Paredes, Héctor Villamayor, Armando Torres, M. Ovejero; Derlis Martínez, Richard Centurión 27’ Aldo Barrientos (83’ Diego Miranda). DT: Miguel Cristaldo. Guaireña (3): Héctor Espínola; Luis Colmán, Rosalino Toledo, Raúl Piris, Mauro Ferreira (46’ Ángel Orué), Marcelo Acosta; Carlos Duarte, Luis Fernández, Danilo Duarte (17’ Pedro Delvalle); Marcos Acosta (68’ Carlos Guerreño) y Amilcar Gamarra. DT: Martín Contrera.

El Alfarero frenó a Atyrá. Osmar Fernández.

Estadio: Salvador Morga. Árbitro: Rodrigo Serafini. Goles: 80’ A. Torres (SI); 63’ J. Martínez (A). Iteño (1): R. Cantero; R. Martínez, E. Benítez, E. Bobadilla y M. Silguero; D. Meza, J. Molinas, A. Tis (8’ N. Sanabria) y M. Galeano (46’ O. Martínez); A. Oviedo y R. Araujo (72’ A. Torres). DT: A. Florentín. Atyrá (1): B. Valenzuela; G. Ferreira, A. Ferreira, G. Arce y S. Tani; M. Cáceres, H. González (69’ C. Arce), D. Escobar y C. Ripoll (60’ J. Martínez); H. González (87’ L. Gavilán) y J. Chaparro. DT: Ángel Martínez.

Goleada del General de Mallorquín. Lorena Sosa.

Estadio: Leandro Ovelar. Árbitro: Héctor Bernal. Goles: 15’, 82’ y 86’ L. Barrios y 57’ R. Acuña (GC); 46’ L. Godoy (FY). General Caballero JLM (4): A. Bernaola; D. Morel, O. Barreto, M. Romero (67’ G. Brizuela) y O. Cantero; L. Barrios, A. Insfrán (34’ D. Rojas), R. Torres y J. Barrios (65’ D. López); A. Quintana y R. Acuña. DT: Gustavo Bobadilla. Fulgencio Yegros (1): Á. Fretes; D. Picaguá (54’ Y. Cano), J. Rodríguez, A. Alonso y L. Mendoza; G. Manzur, F. Duarte, M. Medina e I. González; C. Herrera y O. Cazado (46’ C. Álvarez). DT: Ariel Galeano.

Festejo maderero en clásico. Robert Figueredo.

Estadio: Federico Llamosas. Árbitro: Óscar Velázquez. Gol: 69’ Ismael Duarte (DC). Caaguazú (1): E. Sosa; P. Miranda, V. Vera, F. Santacruz y A. Rolón; E. Núñez, C. Martínez, I. Duarte y B. Sosa (45’ Y. Ojeda); A. Santacruz (64’ J. Ocampo) y J. Ñamandú (26’ D. Ferreira). DT: S. Pereira. Ovetense (0): B. Hermosilla; A. Valdez, Ó. Jiménez, C. Gini y S. Aquino (45’ S. Sosa); B. Irala, J. Romero (59’ J. Romero), F. Sanabria y Ó. Pintos (19’ C. Mena); Á. Aquino y J. Chávez. DT: É. Denis.