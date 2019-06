Guaireña es el tercero en discordia

Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Goles: 38' y 82' Carlos Duarte, 72' Luis Fernández y 84' Carlos Guerreño (G). Guaireña FC (4): H. Espínola; L. Colmán, R. Toledo, M. Ferreira (45' O. Romero) y M. Acosta (77' C. Guerreño); R. Piris, D. Duarte (20' P. Delvalle), M. Acosta y M. Gamarra; C. Duarte y L. Fernández. DT: T. Duarte.

Dvo. Caaguazú (0): E. Sosa; Ó. Benítez, R. Benítez, A. Rolón y G. Romero; C. Martínez, F. Santacruz, P. Almada y C. Varela; J. Vargas y W. Benítez. DT: S. Pereira.

Justa victoria. Osmar Fernández (*). Independiente venció con un limitado 1-0 al 3 de Febrero. Estadio: Ricardo Gregor (local Independiente CG). Gol: 58' Aldo Paniagua (I). Independiente CG (1): D. Morel; C. Vargas, J. Báez, V. Mareco (46' A. Paniagua) y M. Gamarra; J. Santacruz, D. Vargas, J. Acosta y J. Villagra; A. Ruíz Díaz (66' R. Tarasco) y E. Vera (80' I. Vargas). DT: C. Paredes. 3 de Febrero (0): J. Aquino; E. Gómez, E. González, Á. Arce y A. Paredes; J. Ramírez, C. Llamas, J. Arrúa y T. Centurión; C. Giménez y D. González. DT: M. Marola.

Sin alegrías. Robert Figueredo – Coronel Oviedo. Ovetense y General Caballero de Juan León Mallorquín igualaron 0-0. Estadio: Ovetenses Unidos (local Ovetense FC). Gol: No hubo. Ovetense FC (0): B. Hermosilla; A. Valdez, Ó. Jiménez, C. Gini y S. Aquino; B. Bernardo, C. Mena, F. Sanabria (64' J. Romero) y Ó. Pintos (20' W. Ferreira); Á. Aquino (55' P. Villero) y J. Chávez. DT: A. Ayala. Gral. Caballero JLM (0): A. Bernaola; D. Morel, O. Barreto, M. Romero y O. Cantero; R. Torres, L. Gallardo, (29' A. Insfrán), A. Quintana y L. Barrios (45' B. Villalba); R. Acuña (65' M. Ferreira) y J. Aguayo. DT: G. Bobadilla.