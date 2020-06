Guaireña afronta su primer gran desafío dirigencial

Salustiano Candia, el Chano, capitán del equipo benjamín, dialogó por la 1080AM en Fútbol a lo Grande, donde expresó la difícil situación económica por la que está atravesando la institución albiceleste. Manifestó que hasta el momento no existe acuerdo con el presidente (Luis Cáceres) con respecto a la forma de pago de salarios. La postura del plantel es firme y solicitó cobrar el 80% del sueldo correspondiente a los meses de abril y mayo. Mientras la dirigencia realizó un pago del 50% por el mes de abril. “Desde que inició el tema de la pandemia estuvimos charlando con la directiva y hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo con ellos”, dijo y añadió además que “lo más razonable sería llegar a un acuerdo y si tenemos que fraccionar de acá a diciembre. Creo que vamos a estar de acuerdo, pero que nos corten el salario va a ser imposible, nosotros no vamos a retroceder”, sentenció Salustiano, cuyas pretensiones son de cobrar el 100% desde el mes de junio. El plantel de Guaireña tiene calendarizado realizar los test el próximo domingo, al respecto el Chano expresó que a principio el plantel sentó posición de no presentarse para realizarse los mencionados test. Dejó a entender que previo acuerdo con la dirigencia, ellos se estarían presentando para el efecto.