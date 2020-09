Guairá: Los artistas restauran mural de Mauricio José Troche

La misma estaba en deplorable estado, por lo que las autoridades comunales decidieron acudir a los artistas plásticos para restaurarla. Ana Liz Resquín dijo que el trabajo lo hicieron con mucha delicadeza y esmero, por tratarse de una obra que representa a una gran parte de la comunidad. El trabajo requirió de varios días de dedicación y finalmente fue inaugurado por las autoridades comunales el 31 de agosto.

PIDEN RESPUESTA. Varias pancartas aparecieron ayer en lugares públicos de Mauricio José Troche, debido a que la Comuna no dio explicaciones a la Contraloría Ciudadana sobre el dinero gastado en distintas obras. Miembros de la Contraloría Ciudadana realizaron pedidos de informe a la Municipalidad, administrada por Andresa Benítez, sobre las obras ejecutadas que según los pobladores no fue respondida favorablemente. En tal sentido, los miembros de la Contraloría decidieron exponer las pancartas a fin de pedir públicamente una vez más los detalles del dinero utilizado en las obras, que según ellos fue utilizado supuestamente de manera irregular. Entre las obras cuestionadas se encuentra un busto de la Mujer Paraguaya que costó G. 30 millones, que según los denunciantes no fue realizada. RG