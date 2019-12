Guachiré asevera que “hay más negociados” en Comuna capitalina

Tras señalar que teme por su vida y la de su familia y que hasta hoy no tiene ninguna protección y seguridad, Alfredo Guachiré, quien fue supuestamente presionado para incriminar a Camilo Soares en un caso de corrupción en la SEN, aseveró que saltarán más negociados en licitaciones de la administración del ahora ex intendente Mario Ferreiro.

Informó que en el esquema de corrupción municipal denunciado por Camilo Soares está involucrado Gonzalo Zavala Serrati, hermano del senador Fidel Zavala, que fue aportante en la campaña del 2015 de Ferreiro y que posteriormente se convirtió en proveedor de la Comuna capitalina.

“Es apoderado de la empresa Osiris Group, que fue beneficiada en el 2018 con una licitación de G. 3.516 millones. Además, en forma unipersonal también aportó”, sentenció.

Dijo además que está el caso de la firma Music Hall, que igualmente aportó para la candidatura del renunciante jefe comunal y que posteriormente se convirtió en proveedor. “El propio Marcelo Mancuello fue quien firmó el aporte cuando era tesorero de la campaña de Ferreiro y ya como director de Gabinete firmó la adjudicación para esa empresa. Se benefició proveyendo equipos de sonido. No tengo montos, pero está todo en el portal de Contrataciones Públicas”, sostuvo.

Esto se suma a los screens que se filtraron del grupo de Telegram denominado Asado de fin de semana, en el que se deslizan nombres de la firma de artes gráficas Zamphiropolos y Ocho A SA. “El esquema es mucho más grande. Hay más negociados y se irán descubriendo más cosas”, resaltó.

PERSPECTIVA

Por otra parte, Guachiré manifestó que Ferreiro se rodeó de gente incompetente y deshonesta, lo que hace probable que no se haya enterado de muchas cosas, pero apuntó que “como jefe municipal debe estar en conocimiento. Para eso se le eligió”.

Insistió en que “mi familia me expresó preocupación y me piden protección. Hoy sos testigo clave de esta trama. Todavía no me dan garantías ni protección. Estoy jugado en esto. Están asustados ellos también. Tocaron muchas cosas y ahora están preocupados”.

Dijo que espera un juicio oral para probar su inocencia en la causa “SEN s/ facturación de alimentos. “Como administrador de la SEN no firmé cheques ni contratos”, dijo.

DENUNCIA. Asegura que varias empresas que aportaron para la campaña de Mario Ferreiro fueron beneficiadas con importantes licitaciones y se convirtieron en principales proveedores de la Comuna.



Se quiere pintar que es vendetta política, pelea de zurdos o de Camilo versus Mario. Pero es corrupción y se debe investigar.

Mario dijo no saber de esquema paralelo

Luego de cuatro años y un día en el cargo de intendente de Asunción, Mario Ferreiro presentó renuncia en la víspera. Afirmó que la denuncia que pesa en contra de su administración es “injusta, falsa y de mala fe”.

El ahora ex jefe comunal se ratificó en que desconocía por completo la existencia de un esquema paralelo que se encargaba de una recaudación en el marco de licitaciones amañadas y apuntó que todo está en manos de la Justicia.

“No seré parte de un manoseo innecesario. Me pongo a disposición de todas las investigaciones. Soy un hombre de bien y de principios, nunca he faltado a nadie. Pueden revisar mi foja de vida completa. Siempre estuve para servir”, expresó.

Agregó que “salgo con menos patrimonio del que llegué, eso es fácil de comprobarlo. Tenemos documentos para demostrarlo”.

OBRAS

Por otra parte, Ferreiro enumeró los logros de su administración municipal.

En ese sentido apuntó que la suya fue la primera gestión en abrir las puertas a la Contraloría y generar todos los mecanismos para el acceso a la información pública.

Indicó que bajo su mandato se dio inicio a la construcción de una franja costera inclusiva que permitirá a 20 mil familias llevar una vida digna, inversión inédita en recolectores, edificio propio para el IMA, modernización del bloque C del Abasto, entre otros.

“Esta renuncia la asumo como un acto de grandeza para que Asunción, para que la ciudadanía, no sufra un proceso traumático que paralice todo”, concluyó.