Grupo Tekove lanzó su nueva canción titulada Kuña Guapa

La canción fue compuesta en letra y música por Melissa Hicks y Juanchi Álvarez. Se trata de un homenaje a la mujer paraguaya, desde una nueva perspectiva enfocada en su fuerza interior inspiradora. La composición fue grabada en el estudio de Teete Producciones, con la colaboración de los miembros de la banda: Lorenzo Recalde y Eduardo Benítez, Pedro Figueredo, el pianista Jhony Riveros y en las armonías de voces Miguel Narváez, bajo la producción y dirección musical del maestro Juanchi Álvarez.

La dirección artística del arte de tapa estuvo a cargo del diseñador Fauve da Silva, el artista Marco Bogarín en la dirección de fotografía y la audiovisualista Vicel Acosta en la realización del video.

“La estrella del alba apareció, aje’íma opu’ã un día más. Mombyry guive roma’ê, no me canso de pensar, me inspiras a crecer sos vos. Chemoangajeráva vos, la musa que me inspira Kuña guapa creo en vos...”, dice parte de la canción que utiliza frases en guaraní y que ya está disponible en todas las plataformas digitales y Youtube, pues contiene el formato video lyric.

“Me siento enamorada de esta canción, me crié entre mujeres y les representa a ellas, las empoderadas que me rodean y a las que admiro. Esta música va dedicada a las kuña guapa, por eso cada vez que la canto lo hago desde el alma”, comenta Melissa Hicks, quien canta desde los 14 años.