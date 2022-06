Griezmann renovó por un año con el Aleti

El propio futbolista lo celebraba en sus redes sociales con un tuit: los emoticones de una bola blanca y otra roja, los colores del Atlético, y el de ‘ATM’ entre medias. Más claro no pudo ser. Corto y al pie.

Dinero fresco así le entra al Barcelona, que continúa a voz baja la operación por contar con el polaco Robert Lewandowski.

Si bien no es oficial la oferta, medios catalanes lanzaron algunas cifras. Mundo Deportivo lleva a su portada que el Barça no pasará de una oferta de 30 o 35 millones de euros, al menos mientras no active más palancas económicas. Mientras, Sport y otros medios alemanes aseguran que el Barça sí llegará a 40 millones más variables.