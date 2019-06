Gremios rechazan flexibilidad para la frontera y los negocios duty free

Para los gremios empresariales, la medida fomentará la competencia desleal y la informalidad volverá a crecer. Indicaron que el modelo de negocio no será otro que el duty free o free shop (tienda libre de impuestos), sistema que los propios comerciantes de Ciudad del Este que venían criticando a los brasileños.

Jorge Pappalardo, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), manifestó que los negocios duty free están ubicados en los aeropuertos o en puertos, zonas en dónde existe un control selectivo a los productos y a los pasajeros. Precisó que estos locales con exoneraciones impositivas no pueden estar en las calles.

Hugo Royg, presidente de la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), quién además está trabajando con el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y representa a su postura, apuntó que si se está buscando reactivar el dinamismo comercial del Este, esta no es la manera. Destacó que la menor actividad económica afecta a todo el país y los reajustes tienen que ser para todas las compañías, por lo que no debe haber privilegios.

“No creemos que sea sano hacer ningún ajuste en el impuesto para algunas empresas de frontera. No es el momento de generar regímenes especiales, porque tener esto en una frontera seca lo único que incrementa que es la posibilidad del contrabando; incluso de legalizar el contrabando y la informalidad. Estamos mal, pero tenemos que actuar de manera correcta”, remarcó.

EN CUALQUIER PARTE. Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), expresó que será muy difícil controlar las flexibilidades al comercio fronterizo, y esto afectará en demasía a los empresarios que están pagando impuestos. Añadió que también preocupa que se relajen los controles del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), algo que puede afectar a la salud de los consumidores.

Aclaró que Asunción es una ciudad fronteriza y aquí los productos podrán llegar con mucha rapidez al Mercado 4 u otros puntos.

“Si mañana en Puerto Elsa se quiere instalar un duty free, tenés los productos en 10 minutos en el Mercado 4. Estamos llevando una lucha enorme contra la competencia desleal y este sería un golpe mas”, enfatizó.

Rubén Ramírez, asesor de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), manifestó que Paraguay es un solo país, y no se puede tener un país formal, que paga los impuestos y ayuda a invertir en diferentes sectores; y otro que no contribuye. “Ahora por una coyuntura de devaluación del real, que históricamente siempre se dio, quieren liberar completamente los impuestos y no contribuir al país. Los que solicitan las medidas ni siquiera están entre los 500 mayores contribuyentes y encima quieren contribuir menos aún”, cuestionó.

“Se crean empresas de dos categorías”

Es una competencia desleal. Después estos negocios, venden sus productos en nuestro mercado, eso no se puede hacer ¿Cómo va a haber dos tipos de empresa en el Paraguay, los de primera y los de segunda categoría? Los de primera pagan 1% y los de segunda pagamos 1,5% de IVA? Es mentira que todos los productos que traen los negocios de frontera van a reexportación. Quiero que muestren las sociedades que tienen hace más de 30 años, qué muestren cuántos empleados tienen y en IPS. Jorge Pappalardo, UIP.