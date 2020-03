Gremio urge plan de contingencia y el Gobierno monitorea la economía

El gremio resaltó que esto no solo implica una merma significativa de la importación y la disminución del comercio por el quiebre de stock de varias fábricas en China y otros países afectados por la racionalización del trabajo, sino que también afectará al Estado en la recaudación aduanera y tributaria, lo que tiene un impacto sobre el financiamiento de las políticas públicas.

En la actualidad, China es el mayor proveedor de productos electrónicos y textiles, así como de materia prima para la industria farmacéutica, lo que se está viendo afectado por el avance del Covid-19 (ver la infografía).

“En un par de meses habrá una merma significativa en la importación desde el continente asiático. Actualmente ya se pueden visualizar los efectos, como la reducción de cinco a dos escalas mensuales de buques marítimos que realizan el servicio entre la costa este de Sudamérica y Asia”, expresa el documento.

Finalmente, la Cámara enfatiza que las consecuencias de la expansión de la enfermedad recaerán indiscutiblemente sobre las empresas y los consumidores, por lo que insistió al Gobierno en la elaboración de un plan de contingencia, poniéndose a disposición para cualquier colaboración.

Alertas. Tras una reunión mantenida ayer, el Equipo Económico Nacional (EEN) afirmó que está monitoreando cuidadosamente los efectos del coronavirus.

El vocero del EEN, Humberto Colmán, indicó que el avance de esta enfermedad está impactando a nivel global en la producción, mientras que en el caso paraguayo podría tener su efecto principalmente en el precio de los commodities y en el comercio de frontera por una menor cotización del real y eventuales retrasos en el ingreso de productos desde el país asiático.

Asimismo, indicó que están alertas a mermas en el sector comercial y de servicios, ya que eso podría impactar en la recaudación de Aduanas y de la SET.

Remarcó que aún no ven alarmas que podrían generar preocupación y que incluso creen que la proyección de crecimiento del 4,1% no se verá afectada. No obstante, afirmó que las políticas macroeconómica, monetaria y fiscal están listas para tomar las medidas necesarias y evitar una nueva caída interna.

Gobernanza. Colmán finalmente informó que en la sesión del EEN también recibieron la visita de técnicos del BID y del FMI, con quienes dialogaron sobre las buenas prácticas en gobernanza y posibles cooperaciones.