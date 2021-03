Gremio que aglutina a multitiendas pide no volver a fase cero en Semana Santa

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) rechazan en forma tajante la posibilidad de un cierre de actividades durante la Semana Santa, alegando que no se puede volver a cometer los mismos errores del año pasado y por la necesidad de sus asociados de seguir produciendo para poder cubrir los compromisos crediticios asumidos.

“Desde Asimcopar queremos expresar nuestro rechazo a la posibilidad de un cierre de actividades. Somos generadores de puestos de trabajo, aportamos con nuestros impuestos y venimos sosteniendo las fuentes de trabajo”, expresa el comunicado.

El gremio, que aglutina a las grandes multitiendas como Casa Paraná, Feria Asunción, Surcos, Luisito y Fernandito, siguen arrastrando los efectos negativos producidos por el cierre total decretado hace exactamente un año atrás.

“Estamos pagando créditos que nos permitieron cumplir con los salarios aún durante el cierre de la actividad comercial. Nos encontramos invirtiendo para enfrentar la nueva temporada y pagar a nuestros proveedores. Y a pesar de eso, tuvimos que lamentar el cierre de puestos de trabajo”, indica.

Vacunas. Asimcopar sostiene que el gremio no tiene porqué pagar los costos del mal manejo de la situación sanitaria. Ante esto, exige vacunas, inversión en medicamentos, instalación de más camas de UTI y no volver a paralizar la economía. “Los recursos económicos del Estado existen y deben ser utilizados. Esperamos la claridad suficiente de quienes toman las decisiones y lo hagan pensando en la solución y no en agravar la situación del empleo y los puestos de trabajo”, concluye el gremio.