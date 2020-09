Gremio estima que escasez de cemento se prolongará

“Vemos que hasta fin de año el precio seguirá elevado, porque vamos a tener que seguir abasteciéndonos con la importación y porque tanto la cementera Yguazú como la INC no podrán satisfacer nuestra demanda actual. Esto nos afecta de manera directa y perjudica, porque si no tenemos cemento, no vendemos los otros materiales de construcción”, alertó.

Apuntó además que este análisis, de que persistirá la escasez y el precio estará elevado, parte de que para evitar que falte la materia prima deben recurrir a la importación de cemento con sobrecostos. “Ahora se consigue cemento mucho más caro por los sobrecostos del flete y las dos fábricas locales van a seguir con problemas en su producción, debido a que no pueden transportar el volumen de clínker para producir por la bajante del río. Esto dificulta que les llegue la cantidad a recibir”, destacó el empresario.

Lavigne comentó que a esto se suma que la demanda está en alza y más por las obras públicas, como la Ruta Bioceánica, que utilizan mucho cemento.

“Por todo esto vemos que va a haber menos cemento de lo que necesitamos en el mercado, independientemente de que Yguazú ya haya empezado a producir, luego del desperfecto que tuvo en su transformador”, recalcó.

El referente insistió en que la importación no podrá resolver la escasez de cemento, debido a las complicaciones que tiene para traer de los países vecinos.

“Hoy cualquiera puede importar, pero el que decide hacerlo va a tropezar con las mismas dificultades que todos tienen y es el tiempo, sobrecosto por demora y el flete para entrar al país que están muy elevados y afectan al precio final”, puntualizó.

PRIORIDAD. El presidente de Cadimaco dijo que también se podría ver si a través del Gobierno se pueda establecer alguna prioridad para el ingreso de cemento en la frontera, teniendo en cuenta que es un producto importante del rubro de la construcción, que es uno de los motores de la economía, y más luego de lo que está pasando por la pandemia del Covid-19.