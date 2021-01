Gremio docente aprueba vuelta a clases

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola, sostuvo que están totalmente a favor de la vuelta a clases presenciales, pero exigen que se cumplan con las medidas sanitarias en Asunción y no dejando atrás las zonas rurales.

“En muchísimas comunidades no fue necesario mantener cerradas las instituciones educativas que luego se intentaron habilitar a fin de año y eso ya la gente lo rechazó por el temor y, sin embargo, hasta hoy tenemos comunidades en las zonas rurales donde el contagio no llegó o ha sido muy leve”, refirió Espínola.

Por otro lado, sostuvo que es mucho mejor tener una educación presencial, ya que no todos los colegios o no todas las familias tienen internet o buena señal en las comunidades. “Lo que nosotros estábamos teniendo es educación digital, no virtual, es decir, no es lo mismo que un profesor interactúe con los alumnos y explique las tareas transmitiendo en vivo, acá lo que tuvimos es una educación digital, la mayoría de los docentes enviaban las tareas a los chicos por WhatsApp y los alumnos buscan de Google las respuestas, eso no es aprendizaje”, señaló.

Además, indicó que en Asunción se tuvo más facilidad con la modalidad de los profesores y clases en línea, pero que en zonas, como en los bañados, o compañías de San Lorenzo, Luque o ciudades aledañas no se tuvo una correcta educación, “existe discriminación con las instituciones rurales, no todos tuvieron un educación de calidad”, aseveró Espínola.