Google, Twitter y Facebook desinforman, denuncia RSF

Así lo denunciaron en un debate con motivo del informe anual sobre la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) el politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama y la reportera brasileña Patrícia Campos Mello, quien acaba de vencer un pleito contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por comentarios machistas.

VIVIR DE CLICS. ”Twitter, Google y Facebook son peligrosas porque son muy poderosas. Tienen un modelo de negocio que vive de aumentar sus clics y para ello hay que atraer a la audiencia y eso puede conllevar publicar informaciones más llamativas que pueden resultar ser falsas”, dijo Fukuyama, autor del superventas El fin de la historia y el último hombre (1992). El intelectual alertó de que esa desinformación acaba por socavar la confianza de la ciudadanía acerca de las autoridades e instituciones del Estado, provocando que parte de ella haga caso omiso a consignas de sanidad públicas en tiempos de pandemia, como aceptar las vacunas o portar mascarillas.

El escritor estadounidense reconoció que en el inicio de estas plataformas todos las celebraron porque las veían como un medio para consolidar “la democracia y la libertad”, aunque ahora “mucha gente entiende lo peligrosas que son”.

LUCHA DESIGUAL. La reportera del diario brasileño Folha de São Paulo Campos Mello, ganadora del Premio de Periodismo Rey de España 2018, entre otros galardones, dio su testimonio de lo difícil y peligroso que es lidiar con informaciones publicadas en las redes.

“Es una lucha tremendamente desigual, nosotros trabajamos para publicar información veraz, pero ellos, el presidente (Bolsonaro) y otros políticos de su línea son ultradifusores de desinformación”, lamentó.

Campos Mello estimó que los gigantes tecnológicos han sido muy pasivos en Brasil para frenar las oleadas de noticias falsas, comenzando por las informaciones compartidas por el propio presidente.

“Hasta en 28 ocasiones violó las reglas y Facebook no dijo nada, no dijo que era desinformación. Entiendo que hay un coste político de regular a figuras políticas. En EEUU (las plataformas) han empezado a hacerlo, pero no en Brasil”, criticó.



Rusia investiga a YouTube

Rusia anunció la apertura de una investigación contra Google y su plataforma de videos YouTube por “abuso de posición dominante”, un nuevo enfrentamiento entre las autoridades rusas y los gigantes del sector digital. En un comunicado, la Agencia Federal Antimonopolio (FAS) dijo haber abierto esta investigación porque las reglas de suspensión o supresión de cuentas de YouTube son “opacas, no objetivas e imprevisibles”. La FAS agregó que esas medidas pueden “perjudicar los intereses de los usuarios y limitar la competencia”. Las autoridades rusas han multiplicado las críticas contra varias redes sociales extranjeras, como Twitter, Facebook y YouTube, pero también la china TikTok, criticadas por su omnipotencia y su moderación de contenidos, especialmente políticos.