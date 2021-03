González Daher sigue sin cumplir con pago al Fisco

El ex dirigente deportivo Ramón González Daher, quien enfrentó un proceso por supuestos hechos de usura y lavado de dinero, aún no cumple al día de hoy con una sanción que le había impuesto la Justicia de USD 10,1 millones por evasión de impuesto entre el 2014 y el 2018. El Fisco aún no recibió ese monto.

Un reporte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) indica que el ex dirigente deportivo sigue sin abonar aún el primer pago, que debía hacerlo hace más de seis meses, alegando que sus cuentas están embargadas.

El monto significativo fue recordado por muchos manifestantes, quienes el último fin de semana coparon las calles del microcentro y los alrededores de Mburuvicha Róga, en el sentido de que con ese anhelado pago se podrían costear muchos de los insumos hospitalarios necesarios e incluso la compra de unas 1,5 millones de vacunas, al decir del clamor de los ciudadanos, quienes no olvidan los hechos de corrupción investigados por el Poder Judicial.

Los visitantes de un conocido shopping también se acordaron de González Daher y su millonaria deuda con el fisco. Hubo críticas y reclamos hacia la gestión del gobierno.

víctimas. Según las pruebas que fueron acercadas a los magistrados, González Daher había tenido al menos 507 víctimas de presunta usura y lavado de dinero, de acuerdo con la cantidad de denuncias que se realizaron ante el Ministerio Público.

Presuntamente, otorgaba créditos elevados con intereses que sobrepasaban el 100%, posteriormente no se hacía encontrar y los denunciaba. También operaba con cheques y reclutadores de víctimas, como el empresario Pedro Acosta y Roberto Garcete, un ex dirigente deportivo.

Ramón González Daher aceptó una sanción de la Justicia de USD 10,1 millones por evasión de impuestos entre el 2014 y el 2018.

Ya en noviembre del año pasado la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) procedió a bloquear el documento tributario por no cumplir el acuerdo de pago por evasión, con lo que el ex dirigente no puede realizar operaciones comerciales ni pedir créditos legalmente.

La SET informó que se determinó el bloqueo del RUC a Ramón González Daher por incumplimiento del acuerdo extrajudicial por evasión de impuestos.

provisorio. La Administración Tributaria había explicado en su oportunidad que, tras el convenio homologado por la Justicia en mayo del año pasado, se había activado el RUC de forma provisoria al miembro del poderoso clan luqueño. No obstante, como el ex dirigente deportivo no pagó el adelanto de USD 1,5 millones en junio ni tampoco una sola cuota del financiamiento pactado, se decidió nuevamente bloquear este documento y no se le renovó el timbrado.

González Daher prácticamente está vedado a nivel comercial y financiero.