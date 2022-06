González Daher podrá ser citado a medidas tras ratificarse causa

El juez de Garantías Raúl Florentín, tras recibir el expediente desde el Tribunal de Alzada, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas a RGD.

La imputación fue presentada el 11 de febrero pasado por la fiscala María Alejandra Savorgnan ante el magistrado y pidió que se apliquen medidas alternativas.

No obstante, la defensa había planteado la nulidad de la imputación por no contener los elementos formales señalados por la ley, a más de que no era un hecho punible, conforme señalaba.

Esto había sido rechazado por el juez, lo que fue apelado por la defensa del encausado.

RESOLUCIÓN. Ahora, el Tribunal de Apelación Penal, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas, rechazó el recurso de la defensa y ratificó la validez de la imputación contra González Daher.

Según la imputación, el empresario luqueño, el 27 de mayo del 2021, dentro del marco del juicio oral realizado en la causa de José Alberto Medina Sagalés sobre calumnia, difamación e injuria, prestó declaración testifical ante la jueza María Fernanda García de Zúñiga.

Dice la fiscala que en su testimonio, al ser preguntado por el representante de la querella autónoma sobre su salida como vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), dijo que fue denunciado ante la Confederación Sudamericana de Fútbol y ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), por lo que renunció para no seguir con el pleito. Además, alegó que había animadversión en su contra en la Conmebol.

RGD también explicó que no se le notificó de ninguna decisión tomada en su contra, por lo que con su renuncia entendió que todo terminó.

Sin embargo, dice la fiscala Savorgnan que supuestamente mintió, ya que en realidad fue sometido a un examen de idoneidad e integridad, como exigencia de la FIFA y la Conmebol, para integrar la Comisión Directiva de la APF, por lo que salió al haber sido reprobado en dicha prueba.

La defensa había sostenido que la jueza no tuvo en cuenta como falso el testimonio y tampoco tuvo repercusión en la resolución del caso, por lo que no se dio el delito.

Los camaristas indicaron que la imputación cumplía con los requisitos legales y la ratificaron.

Esta es la cuarta causa en contra del empresario. El caso donde tiene pena de 15 años está trabado en la Corte, por lo que aún no se resolverá. Mientras, los otros dos, por la desaparición de cheques y denuncia falsa, continúan en la etapa investigativa.