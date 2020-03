González admite la deuda en General Díaz

“La deuda no es solamente con los jugadores, también con el cuerpo técnico y los entrenadores que están en las inferiores. Está entre 250 a 300.000 dólares”. Consultado, en qué momento pudo haberse generado todo esto, dijo: “Venimos arrastrando un cúmulo de deudas bancarias y financieras desde el 2013. Los clubes chicos no tenemos suficientes ingresos como los clubes grandes. El recurso administrativo que tenemos es solicitar más adelanto a la APF, no solo Gral. Díaz es el único equipo que ha solicitado”.

En cuanto a la solución, “estamos en espera de un crédito que solicitamos, si sale lo antes posible ya estaríamos aliviando todo, para respirar tranquilos y se pueda trabajar con confianza. Tiene razón en reclamar, yo no sabía que estaba trabajando como albañil (Marcos Gamarra). Me duele que esto haya sucedido con él”, concluyó el directivo. El último pago fue a mitad de enero, confesó González.

el “12”. Édgar Monges, presidente del 12 de Octubre, manifestó: “Gracias a Dios, con los salarios estamos al día. Buscaremos el mecanismo de gerenciamiento para pagar los siguientes meses, también dependemos de la APF”.