Goli Stroessner califica de “inútil” a Mario Abdo Benítez

Alfredo Goli Stroessner, ex senador y nieto del ex dictador Alfredo Stroessner, calificó de inútil y “blandengue” al presidente Mario Abdo Benítez. Uno de sus reclamos se centra en que el Ejecutivo no se animará a repatriar los restos del ex dictador. Además, calificó de inútiles y corruptos a miembros del primer anillo que rodea a Abdo, entre ellos ministros y directores de binacionales. A través de sus redes sociales, Goli no ahorró en críticas al mandatario colorado.