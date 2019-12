Golazo de oro

El que no pasó desapercibido fue Antoine Griezmann. Delantero ex Aleti, volvió a su ex casa y los hinchas lo trataron pésimo. “¡Muérete Griezmann!” fue lo más suave que le gritaron al francés.

Cerca del Balón. El astro argentino se luce en la previa a la entrega del Balón de Oro, que es hoy y donde es el máximo favorito a ganarlo. En redes sociales se filtró que Messi ganó en la votación por sobre Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo, aunque el luso quedó cuarto, superado por Mohamed Salah. Todo a confirmarse hoy a las 14.00 en París, Francia.



30

goles le marcó Messi al Atlético Madrid, es su víctima favorita. Llegó al noveno tanto en este torneo.