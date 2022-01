Godoy dice que se asoció con empresa de Cartes para el desarrollo ganadero

“A fines del 2009, compré un establecimiento, una estancia bastante grande en el Chaco, y para desarrollar la actividad ganadera, que cualquiera sabe es caro, me asocio con la empresa ChaJha SA, que es del señor Horacio Cartes. No es una cuestión filantrópica, es una cuestión de formar un campo juntos, el retorno de la inversión es más rápido, cuando uno genera volumen, y los costos son menores”, expresó.

Dijo que tener un establecimiento ganadero a 700 kilómetros de Asunción, y desarrollarlo solo, hace que los gastos sean demasiado altos, por lo que contrajo el compromiso con la empresa, y ahora, después de 12 años, comenzó a pagar.

“Con la producción que logré, yo recién ahora, después de doce años, empecé a devolver ese dinero, que está en mi declaración jurada, en la declaración del balance de la sociedad, y en la declaración jurada del señor Horacio Cartes... Fue para una inversión, no fue que él me dio la plata y me dijo que vaya de joda, a comprarme un yate, o algo de eso. Está allá la estancia, está la sociedad, y el retorno se está dando, gracias a Dios, a pesar de la sequía, los incendios y todo lo que se está dando”, indicó.

Por otro lado, cuestionó duramente al ministro del Interior y sostuvo que sus dichos son parte de una pelea política, ya que el ex presidente Horacio Cartes vuelve a la arena, y Giuzzio responde al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Ratificó que no debe seguir en el Ministerio del Interior porque perdió autoridad dentro de los diferentes cuadros policiales, quienes ya no le respetan, según dijo que recogió en testimonios.



Sergio Godoy,

senador colorado.



La Cifra

14.242

millones de guaraníes es el total de deudas que Sergio Godoy declaró en 2020. En activos, declaró G. 31.270 millones.