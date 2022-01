El defensa uruguayo Diego Godín se despidió ayer de los aficionados del club italiano Cagliari, con el que alcanzó un acuerdo para su salida, poco antes de cerrar su contrato por un año con el campeón brasileño de 2021, Atlético Mineiro.

En la misma jornada en que volvió a los entrenamientos en Uruguay después de haberse contagiado de Covid-19, Godín publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que se despide de la afición y sus compañeros de equipo. “Como pueden imaginar no es como me hubiera gustado hacerlo (...). Llegué al equipo con mucha ilusión y muchas ganas, y les prometo que nunca he escatimado en esfuerzo y dedicación”, expresó Godín.