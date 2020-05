Gobierno trabaja en mecanismo de trazabilidad para compras en MSP

Plantearon que lo mejor es que las compras por la vía de la excepción sean la última opción, atendiendo lo ocurrido con las empresas del clan Ferreira. “Queremos que se utilicen otras vías para las compras públicas que aseguran la misma rapidez y tienen como fortaleza garantizar la libre concurrencia y la transparencia”, apuntó el ministro René Fernández, de Anticorrupción y miembro del equipo de la Comisión Especial, que lidera Arnaldo Giuzzio.

Fernández informó que están haciendo un examen del perfil financiero y societario de todas las empresas proveedoras. Puntualizó que en muchos casos observan que las firmas proveedoras no reúnen o no tienen trayectoria económica observable. “Es un gran desafío que tenemos todos como sociedad y Estado de transformar Contrataciones Públicas para que ese tipo de empresas no puedan relacionarse con el Estado”, significó Fernández. Dijo que lo ideal es tomar decisiones sin que generen un obstáculo en la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, enfatizó que se tienen que establecer mecanismos de trazabilidad y están trabajando con la Subsecretaría de Tributación, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y Antidrogas a fin de supervisar y garantizar que las compras vinculadas no tengan observaciones ni dudas y que sean productos que correspondan a las necesidades.

SANCIONES. Con relación a una eventual sanción a las empresas Insumos Médicos y Eurotec, Fernández dijo que en cualquier proceso de Contrataciones Públicas si es que un proveedor se encuentra en mora en la prestación de un servicio, lo inhabilita automáticamente a seguir participando del proceso de contratación con esa misma entidad. “Una vez que sea comunicada esta situación a la Dirección de Contrataciones Públicas ese es el efecto que se genera. En este caso, en relación con Salud por el proceso de rescisión, estas empresas no pueden volver a contratar por Salud hasta tanto se deslinde responsabilidad y se aclaren los cuestionamientos”, apuntó Fernández.