Gobierno no apoyará pedido de subsidios y condonación

A estas intenciones, el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, respondió que desde el Ejecutivo rechazan la solicitud primeramente porque el presupuesto para el 2022, que aún no tiene decreto reglamentario, no contempla estos pagos, lo que significa que no hay recursos para cumplir con las exigencias. El único camino para las transferencias es la promulgación de una ley similar a la del año pasado, a lo que se suma la parte operativa que se debe estudiar.

Transferencias. En el 2021 el MAG aprobó la transferencia a pequeños productores por G. 191.843 millones. Del monto total, G. 42.583 millones, es decir el 22%, corresponde a organizaciones que conforman la CNI y ACIP, que esta semana volvieron a pedir más transferencias.

Hasta el momento se desembolsó más del 50% de los recursos.



LAS CIFRAS

191.843

millones de guaraníes aprobó el MAG para transferencias a pequeños productores afectados por la sequía.



22%

de los recursos corresponden a transferencias aprobadas a agricultores que conforman la CNI y la ACIP.