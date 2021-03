Gobierno le tira el fardo a la OMS por retraso de vacunas anti-Covid

El reverso de la historia proviene del Congreso, donde el grupo de legisladores que confeccionaron el libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo Benítez le adjudican un hecho desconocido por la mayoría: en dos ocasiones, el Gobierno habría transferido cerca de USD 10 millones a otra cuenta bancaria y no a la de OPS/OMS, pero Salud asegura que no hubo error.

“El presidente volvió a cuestionar la desconsideración de Covax, en el sentido de que hace muchísimo tiempo Paraguay ya pagó, ya compró y hasta hoy no llegó ni una sola ampolla. Entonces, todo queda en humo y cenizas”, afirmó por su parte el canciller Euclides Acevedo. “Estamos pidiendo hablar con el presidente de la OMS; he hablado con casi la mayoría de los cancilleres, con el canciller de la India, de los Emiratos Árabes, esta mañana (por ayer) hablé con el canciller de Taiwán y a todos les estamos diciendo que la multilateralidad por la que apostamos en un comienzo, que es Covax, no satisface nuestras expectativas”, dijo.

CUENTA EQUIVOCADA

En octubre, el Ministerio de Salud cerró la primera compra transfiriendo a The Vaccine Alliance GAVI (Alianza para las vacunas de la Fundación de Bill Gates) USD 6.850.615, correspondientes al 15% del importe total para 4.279.800 dosis de vacunas a través del mecanismo Covax. Poco después, la OPS/OMS comunica a Paraguay que el dinero debía ser transferido a la cuenta de ambos entes multilaterales y no a la fundación GAVI. Luego, el representante local de la OPS/OMS, Roberto Escoto, informó que para el inicio de las entregas se debía hacer otra transferencia de USD 2.800.000 y se transfiere otra vez a GAVI. “Debemos suponer que ya se recuperaron de GAVI los USD 9.650.615 mal transferidos, pero lo evidente es que no se recuperaron los días perdidos”, reza uno de los puntos del señalado libelo.

“En el contrato original, firmado en agosto, estaba claramente establecido que las transferencias se hacían a GAVI”, sostuvo el Dr. Julio Rolón, ex viceministro de Salud, al descartar que este impasse haya influido en el retraso de vacunas.

DESCARGO

El ministro de Salud, Julio Borba, aseguró a Telefuturo que esta situación no alteró el cronograma de entrega de biológicos. “No hubo ningún retardo, la devolución de esos fondos no significó ningún atraso en la compra. Paraguay sigue siendo uno de los primeros nueve países de las Américas que recibirán anticipo de las vacunas AstraZeneca; considerando de que cumplió todos los requisitos establecidos por la OPS/OMS”, afirmó.

Borba explicó que las transferencias al Fondo Rotatorio de Vacunas de OPS fue realizado el 1 de octubre de 2020. “Hay que mencionar que se realizaron dos pagos: Uno, el anticipo de USD 6.847.680, pagado estando vigente la Ley 4621 de vacunas que solamente nos permitía comprar a través de Fondo Rotatorio. Por tanto, no es cierto que el anticipo para asegurar la compra de vacunas ha sido realizado a GAVI, sino que se efectuó directamente a OPS/OMS”, aclaró.

El segundo pago, de USD 2.975.000 por 604.800 dosis de vacunas a GAVI, se realizó después de la modificación legislativa, el 25 de febrero pasado. “El segundo pago se realizó a GAVI porque así fue determinado en el contrato de garantía firmado por el Ministerio de Hacienda el 9 de octubre de 2020”, dijo al añadir que GAVI devolvió todo el dinero al Paraguay ante los cambios que realizaron en el proceso administrativo del mecanismo Covax.

La OPS afirmó anoche que no hay impedimento financiero ni otro que obstruya la entrega de dosis de vacunas contra el Covid-19 a Paraguay a través del mecanismo Covax.

