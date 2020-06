Gobierno apresta acuerdo de compra de insumos a industria textil y metalúrgica

Según el reporte institucional, las autoridades visitaron la industria textil Hanace SACI, conocida por la marca Maestro, de la ciudad de Luque, luego la planta Metalúrgica Cominsa, ubicada en la misma ciudad, y cerró con la empresa textil Wemasa SA, de la marca Kalua, de Fernando de la Mora.

En cuanto a la modalidad de adquisición de batas quirúrgicas y otros insumos de protección médica, Cramer señaló que lo denominan acuerdo nacional y “es una modalidad de contrataciones públicas ya existente y que solamente fue utilizada para la caña dulce, hasta ahora”.

Explicó: “Es una modalidad por la cual se fija un precio. No hay una competencia de precios y toda la producción se adhiere a ese precio. Entonces, no es apto para todos los sectores y no es el mecanismo propicio para todos los sectores. Sin embargo, hay sectores que afectan a mucha gente, que tiene un gran impacto social, y esos son factores que tienen que ver con la modalidad de acuerdo nacional”.

Añadió que en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se pueden obtener mayores datos de todos los requerimientos, “pues tiene que ser transparente, abarcar un sector muy grande, con mucho impacto social, se debe tener la capacidad, y la producción completa, ponerse de acuerdo a proveerle al Estado un producto específico”, añadió.

Refirió que los sectores metalúrgico y el textil vieron que pueden acogerse a esta modalidad que todavía no está finiquitada, pues faltan unos pocos detalles con la DNCP para llevar adelante. La ministra dijo que el sector textil se mueve a través del gremio AICP.