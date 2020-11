Gobierno anuncia unas medidas similares a fase 0 en Caacupé

A días de la festividad de la Virgen de Caacupé, el Departamento de Cordillera atraviesa su peor momento epidemiológico desde el inicio de la pandemia y, ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública anunció ayer que la próxima semana entrarán en rigor medidas especiales para la Villa Serrana, a modo de restringir la peregrinación para evitar la propagación del Covid-19.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó que las nuevas medidas, casi similares a la fase 0, serán plasmadas en un decreto que se presentará a la Presidencia de la República en los próximos días. Las propuestas incluyen: La ampliación de un perímetro de 300 metros alrededor de la Basílica, donde se va a aplicar el cierre de todos los locales, excepto locales gastronómicos y las farmacias. También serán afectadas las plazas y se impedirá la presencia de niños menores de 12 años y mayores de 60, lo que se suma a la decisión de monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, de celebrar las misas a puertas cerradas desde este sábado y no habrá parlantes por fuera del Santuario, recordó el ministro. Por último, se limitará la circulación en lo más mínimo. Las medidas especiales empezarán a regir desde el viernes próximo 4 de diciembre y se mantendrán hasta el día 9 de diciembre. “Instamos realmente a la población a no acercarse hasta Caacupé. Esto también en el contexto de una situación epidemiológica en Cordillera y en Paraguarí, particularmente en el distrito de Caacupé”, expresó Mazzoleni. Agregó que estas medidas son sin perjuicio de medidas adicionales que se puedan ir planteando en virtud de los indicadores epidemiológicos. Si bien el nivel de contagios se estabilizó, hay una alta ocupación de camas en el hospital regional. OBLIGATORIO El ministro Julio Mazzoleni informó que el presidente de la República, Mario Abdo, promulgó el proyecto de ley que establece el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos y privados. ‘’Instamos a la gente a que siga utilizando, se comprobó científicamente que no solo protegen a los demás, sino también a nosotros”, dijo. Señaló que se analizarán las sanciones a las conductas que están contempladas en la ley, que pero que todavía no han sido especificadas. SUBSIDIO El pago de subsidio a los más de 1.000 trabajadores de Caacupé afectados por las restricciones en estas festividades empezará a realizarse desde el próximo 3 de diciembre a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Consiste en un monto de G. 500.000, según anunció la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda, Carmen María Marín Rodríguez.



RESTRICCIÓN. Comercios, excepto aquellos de la cadena alimenticia y farmacias, estarán cerrados.



PROHIBIDO. La medida rige desde el próximo 4 de diciembre y se mantendrá hasta el 9 de diciembre.



