Gobierno en alerta ante posibles desmanes en marcha campesina

El crimen organizado y otros sectores –según Aquino– con algún interés político podrían utilizar el momento para crear zozobra en la población. “Podría haber gente con motivaciones políticas. El crimen organizado está mirando con sumo interés lo que está pasando. Con toda su estructura (el crimen organizado) no creo que esté dormido con esta situación, hay que ser muy cautos y llamar al diálogo”, señaló.

Aquino insistió en que no se deben descuidar estos aspectos para garantizar la paz social y buscar así evitar hechos vandálicos que, según él, traerán consecuencias nefastas para el país. A pesar que afirmó que la Ley 5241 le prohíbe hacer públicas las informaciones que maneja, no descartó que existan infiltrados.

“Ninguna familia paraguaya quiere violencia en las calles. Nadie quiere inseguridad para sus hijos, que asalten supermercados, que se quemen medios de comunicación o vehículos en las calles. Hemos visto lo que ha sucedido en los escenarios de otros países, donde hoy día es incuantificable el daño que la propia sociedad debe volver a pagar”, añadió.

Fuentes de inteligencia temen que cuestionados dirigentes políticos y campesinos como Elvio Benítez, Luis Aguayo y Jorge Galeano aprovechen la movilización de la FNC para generar violencia

Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, se refirió a un posible plan para desestabilizar al Gobierno, en base a los datos que manejan.

Reveló que desde su oficina están analizando toda la información que llega por más que “algunos puedan ser exagerados”. “Hacemos el proceso de análisis e infiltración de informaciones. No podemos dejar (descartar nada). Tenemos que trabajar en eso”, insistió. Sin embargo, resaltó que el operativo y el dispositivo de seguridad deben garantizar que la marcha sea pacífica sin incidentes ni disturbios.

Los campesinos protestarán contra “el maltrato y el abandono” por parte del Gobierno de Mario Abdo. El propio titular del Ejecutivo, el viernes último, había apuntado a que existen sectores interesados en generar desestabilización y fue más temerario al sostener que sus detractores están queriendo “su muerte” para tumbarlo del Palacio de Gobierno.

seguridad. El escenario planteado llevó al Gobierno Nacional a activar un fuerte dispositivo de seguridad y se pone en alerta máxima por la movilización y anuncio de cierre de rutas que realizarán mañana los campesinos en reclamo a una serie de reivindicaciones sociales. Habrá despliegue policial en ocho puntos, donde se harán las concentraciones.

Hoy, a las 10.00, los fiscales asignados en cada uno de los departamentos mantendrán una reunión con el Comando Institucional de la Policía para coordinar los trabajos de contingencia para evitar que se generen incidentes.

Las fuerzas policiales se concentrarán en Asunción, Central, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Misiones y una parte de Paraguarí. Los efectivos afectados permanecerán en las sedes y estarán en guardia permanente.

El viceministro Villalba señaló ayer que desde el Gobierno no pretenden desactivar la movilización campesina.

En el Poder Ejecutivo estiman que en cada punto de concentración habrá entre 100 y 200 personas. “Nosotros no queremos desactivar la marcha. Lo que no queremos es que haya cortes de ruta. Queremos que se manifiesten, que marchen”, aseveró.

CIERRES DE RUTA. Hasta el momento, el Gobierno no pudo arrancar un compromiso de la dirigencia de la Federación Nacional Campesina para evitar que cierren las rutas durante la movilización.

Para el viceministro, la única herramienta que tiene el Gobierno es el diálogo para garantizar la Constitución Nacional. “La única manera de evitar los cierres de ruta es el diálogo. Vamos a agotar hasta la última instancia con el diálogo. Pero si el diálogo no prospera y ellos llegan a cerrar las rutas, no nos queda otra que aplicar lo que dice la ley, que es despejar y no afectar el derecho de terceros”, apuntó.

Remarcó que buscarán garantizar el libre tránsito.

Villalba señaló que desde mañana abrirán un canal de comunicación interinstitucional para encaminar sus exigencias ante las instituciones que correspondan.

“Por ejemplo, vamos a acompañar a la dirigencia de la Federación Nacional Campesina hasta el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) para que abran un canal de diálogo y un proceso para ir solucionando por etapa los problemas sociales (con relación a la tenencia de tierras)”, aseguró. El mismo esquema harán en Agricultura y Ganadería, Senave y el Crédito Agrícola de Habilitación. Acotó que la idea es actuar de nexo y establecer un canal de relacionamiento institucional para satisfacer los problemas sociales con connotación política.

Esta línea también es seguida por el titular de la Secretaría de Inteligencia, que confía en que en que la marcha se dará de forma pacífica como se dieron históricamente.

En su opinión los reclamos que traen los labriegos son justos y que tienen derecho a manifestar sus reivindicaciones.

Para ello, aseguró que se debe trabajar para luchar contra la corrupción, contra la pobreza extrema y brindar oportunidades a los jóvenes. Debemos tratar que nuestro país pueda levantarse y dejar de andar en rencillas permanentes que no conducen a nada”, concluyó.



estrategia oficial

Operativo. La Policía está en guardia permanente en los puntos centrales de la movilización.

Zonas de alerta. Asunción, Central, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú y Guairá.

Reunión. Hoy, a las 10.00, habrá una reunión entre los fiscales asignados y el Comando Institucional de la Policía.

Mesa de diálogo. Ejecutivo establecerá un canal de comunicación para canalizar las necesidades a través del MAG, BNF, Crédito Agrícola, Senave.



Ninguna familia paraguaya quiere violencia en las calles. Nadie quiere inseguridad para sus hijos, que asalten supermercados

Esteban Aquino,

Secretaría de Inteligencia.



El crimen organizado está mirando con sumo interés lo que está pasando. No creo que esté dormido con esta situación

Esteban Aquino,

Secretaría de Inteligencia.



Nosotros no queremos desactivar la marcha. Lo que no queremos es que haya cortes de ruta.

Juan Villalba,

Asuntos Políticos.