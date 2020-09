Gobernanza y agonía de la subsidiariedad

Si se cumpliera el principio de subsidiariedad que está presente en el espíritu original de nuestras leyes, se daría un gran paso para ordenar y hasta embellecer nuestra convivencia social. Es que establece un sentido de prelación, donde los niveles jerárquicos superiores no asumen competencias que no les corresponden, siempre que los niveles inferiores puedan cumplir su parte. Así, por ejemplo, cuando un ciudadano puede alcanzar sus fines con su esfuerzo en uso responsable de su libertad, ni la sociedad ni el Estado intervienen; donde la sociedad puede alcanzar responsablemente sus fines, el Estado no interviene. Primero la persona, luego su familia, luego la sociedad y, por último, el Estado. En materia de responsabilidad sobre la protección de los niños, por ejemplo, el artículo 54 de nuestra Constitución es muy claro en respetar el orden de prelación: primero familia, luego sociedad y luego el Estado. Así si el Estado quiere cuidar de un niño paraguayo debe cuidar de su familia y apoyar las iniciativas sociales que, a su vez, ayudan a esas familias. Por ejemplo, da pena ver folletos, discursos y reuniones en hoteles caros donde se deciden programas y agendas para los niños, que ni siquiera conocen sus propios padres, ni su comunidad más cercana, y no faltan organizaciones que se arrogan una representación que no tienen.