Globos de Oro retoma su gala con el anhelo de recuperar el prestigio

La edición anterior fue hecha a puertas cerradas, sin presencia de los nominados y con el rechazo público de varias figuras. Incluso, como suele ser práctica, tras alzarse con el Globo de Oro, los publicistas y productores de las películas nominadas a los demás premios utilizan el logro para promoverse, sin embargo, esto no ocurrió el año pasado. En su mayoría, los ganadores no se manifestaron.

Tras la polémica, la HFPA llevó una campaña de lavado de imagen y de cambios internos, como la inclusión de nuevos miembros para garantizar la diversidad y equidad de su jurado. De igual modo, hasta hace días la incertidumbre en torno a la premiación seguía latente, hasta que prestigiosos directores e intérpretes confirmaron su asistencia en la gala de esta noche, nombres como Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Jenna Ortega, Quentin Tarantio, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Austin Butler, Kevin Costner, entre otros.

Nominados. Este año el evento que dirige su reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión, tiene entre sus favoritos a The Banshees of Inisherin, dirigido por Martin McDonagh, que cuenta con ocho nominaciones, entre las que se destaca la de mejor actor para Colin Farrell. Otros filmes con grandes oportunidades de destacarse en la gala son Everything everywhere all at once, que acumula seis convocatorias y Babylon, de Damien Chazelle, que suma cinco nominaciones.

Tár, protagonizada por la actriz Cate Blanchett, podría ser una de las sorpresas de la noche luego del exitoso trayecto que realizó desde su estreno en Venecia.

En el segmento de televisión, la producción más nominada fue Abbott Elementary, con cinco convocatorias, seguida de The Crown, Monster: The Jeffrey Dahmer Story y la segunda temporada de White Lotus, que alcanzó cuatro convocatorias.

En el caso de los exponentes latinoamericanos, fueron convocados el mexicano Guillermo Del Toro, que presenta su versión del clásico infantil Pinocchio, además de Diego Luna, convocado por su trabajo en la serie del universo de Star Wars, Andor, y Diego Calva, nominado por Babylon.

De igual modo, la hispano-cubana Ana de Armas lucha por llevarse la estatuilla de mejor actriz por su interpretación como Marilyn Monroe en Blonde, mientras que la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre aspira al galardón de mejor película extranjera.

Premiación. Un plantel de figuras oficiarán de presentadores de las diferentes ternas. Entre ellos se encuentran el director Quentin Tarantino y los intérpretes Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Billy Porter, Mj Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash, Colman Domingo y Tracy Morgan. La conducción estará a cargo del comediante Jerrod Carmichael.

La premiación de igual modo realizará un homenaje al actor, comediante y productor Eddie Murphy, con la entrega del premio Cecil B. DeMille. Según explicó la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, el tributo se realiza en reconocimiento al impacto de la carrera de Murphy en el cine y en la televisión, tanto al frente como detrás de las cámaras, a lo largo de las últimas décadas.

Por otro lado, quien anunció que no asistirá a la gala, a pesar de estar convocado en la terna de mejor actor de drama, en el segmento de películas, por su interpretación en el filme The Whale, es Brendan Fraser, que de ese modo asumió una postura de boicot, en rechazo a la premiación.

Cabe recordar que el intérprete denunció haber sufrido acoso en la premiación del 2003, por parte del entonces presidente de la HFPA, Philip Berk, quien lo habría manoseado.

El evento que volverá a transmitirse por la cadena televisiva NBC desde la tarde de hoy, tendrá como escenario las instalaciones del hotel Beverly Hilton, en Beverly Hiss, Los Ángeles.



Tras años de polémicas y de no haber hecho su gala en el 2022, el premio otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, volverá a ser televisada hoy, en coincidencia con sus 80 años de existencia.