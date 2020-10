Giuzzio no descarta que los narcos financien las campañas políticas

Giuzzio recordó que cuando fue miembro de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, trasladó al Ministerio Público una serie de elementos que hacían relación a nexos entre narcotraficantes o supuestos narcotraficantes y políticos.

“Hasta el momento no tengo reportes que se haya dado alguna decisión sobre esa denuncia”, cuestionó, añadiendo que no se puede descartar la posibilidad de que efectivamente sectores, como el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, puedan financiar candidaturas. “Eso es total y absolutamente potable”, aseveró el ministro.

El secretario de Estado, cuando fue senador (2013-2018), había expuesto en una sesión de la Cámara los vínculos de los políticos con el narcotráfico. En aquella ocasión, había identificado a algunos y no solamente se mencionaron conexiones, sino que proporcionaron los audios de comunicaciones entre los políticos y conocidos capos del narcotráfico en aquel entonces.

Insistió que personalmente no ha recibido reportes sobre esos casos y admitió que las expresiones de Celeste Amarilla no están tan apartadas de la realidad. “No se puede negar esa realidad. Hoy en día, al no existir un buen control del financiamiento político, es muy difícil determinar el origen exacto de los fondos que financian campañas políticas. Por eso, en líneas generales, no se puede descartar la posibilidad”, subrayó Giuzzio.

DIFÍCIL. Al mismo tiempo, el ministro reconoció que no es fácil comprobar los nexos entre políticos y narcotraficantes. Igualmente informó que en este periodo de Gobierno, ya en la gestión como titular de la Senad, se encargó de trasladar al Ministerio Público los indicios de la participación de algunos congresistas involucrados en casos de narcotráfico muy conocidos.

De hecho, apenas en julio pasado, Giuzzio contó a Telefuturo que existen varios nombres de políticos salpicados por el narcotráfico, pero confesó que no existe contundencia a la hora de corroborar los vínculos, porque los involucrados “se cuidan muchísimo, mucho más que antes”. “Hoy ya ni siquiera hacen llamadas después de lo que pasó con el caso Cucho y ese fue uno de los primeros casos de la política protegiendo al narcotráfico”, había expresado en conversación con el programa La Lupa.

Recordemos que el diputado oficialista Ulises Quintana fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue uno de los detenidos en el marco del Operativo Berilo, tras ser vinculado con el presunto líder narco Reinaldo Cucho Cabaña.

De acuerdo con el Ministerio Público, el rol principal del legislador en la organización que lideraba Cabaña fue impedir que las autoridades intervengan en actividades ilícitas.