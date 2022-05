Giuzzio cree que la orden del atentado fue desde Paraguay

Para Giuzzio, “la orden (de matar a Pecci) fue emanada del Paraguay”. “A quién estaba molestando Marcelo Pecci en Paraguay”, sostuvo a la 1080 Monumental AM.

Mencionó que evidentemente lo de Pecci no fue una intención de asalto en la vía pública. “Acá hubo una orden y esa orden creo que fue emanada de nuestro país. Hay que ver a quién estaba molestando Marcelo en nuestro país. Es el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, esos son los responsables de este crimen y ellos dieron la orden desde Paraguay para que, aprovechando ese momento, uno de los pocos momentos donde Marcelo se mostraba expuesto, y se veía expuesto, luna de miel, lejos de nuestro país. Pero también no podemos exponernos quienes están trabajando directamente contra la criminalidad organizada en cualquier lugar, donde sea (sic). Hay que tomar los recaudos necesarios de prevención. No hay que olvidar lo de San Bernardino. Quién iba a pensar que allí se daría algo así y fue producto del narcotráfico”, mencionó.

Manifestó que Pecci estaba viviendo una situación muy especial, como es la luna de miel con su pareja, y que por esa razón quedó expuesto.

“Quien probablemente nunca lo ha hecho, aquel que nunca baila en su casamiento baila, y en este caso Marcelo fue lejos de nuestro país, ni siquiera estamos hablando cruzando la frontera, pero precisamente fue a la génesis, a la cuna del crimen organizado en la región, de ahí surgió el EPP, de ahí viene el crimen organizado; muchas de las acciones que ahí se dieron se están replicando en nuestro país”, añadió el ex titular de la cartera del Interior.

Cabe recordar que el vínculo con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espindola, tumbó a Giuzzio del Ministerio del Interior en febrero pasado. Abdo quedó acorralado con el escándalo.



Acá hubo una orden y esa orden creo que fue emanada de nuestro país. Hay que ver a quien estaba molestando Marcelo Pecci.



Pecci fue a la génesis, a la cuna del crimen organizado en la región y no tomó los recaudos de prevención.

Arnaldo Giuzzio,

ex ministro.