Giuzzio afirma que el desafío es recuperar la confianza

Giuzzio, quien reemplazó a Euclides Acevedo en la cartera del Interior, señaló que la gente debe tener la certeza de que los agentes y las autoridades no reciben sobornos.

“Tenemos muy buena relación con el comisario Resquín, nos conocemos desde la época de Cecilia Cubas. Hay una predisposición total y absoluta de parte nuestra. No queremos que esto sea peor, sino que se mejore”, sostuvo a la 1080 AM, al hacer referencia al abierto enfrentamiento que mantuvieron durante largo tiempo el ex ministro Euclides Acevedo y el comandante de la Policía.

“Tienen que tener la certeza de que su ministro no recibe plata. Tampoco el comandante, tampoco los funcionarios”, refirió.

Giuzzio indicó que su nombramiento y la rotación dentro del Gabinete de Mario Abdo se dio de manera rápida.

“Todo fue muy rápido, ni siquiera pude hablar bien con mi gente” sostuvo.

Hizo hincapié en que necesariamente habrá cambios en el Ministerio, habida cuenta de que todo se hace más fácil al trabajar con gente de confianza.

“Necesariamente uno quiere trabajar con un equipo propio para ir formando. También vamos a recurrir a personal con ya que cuenta el Ministerio”, argumentó el nuevo titular de Interior.

“Espero honrar el lugar asignado y vamos a hacer todo el esfuerzo que corresponda para que esta gestión nos depare situaciones positivas”, resaltó Giuzzio, quien asumirá hoy.