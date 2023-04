Gigante como su historia

En otro juego, en Italia, el cruce de equipos de la península, entre el norte y el sur, Milan venció de local por 1-0 al Nápoli con el gol del argelino Ismael Bennacer (40’).

Los napolitanos, dueños absolutos de la Serie A muy cerca de consagrarse campeones, tuvieron la expulsión del camerunés Andre Zambo Anguissa sobre los 74’.

Las revanchas serán el próximo martes desde las 15:00.

El ganador de la serie italiana irá ante el vencedor de Inter vs. Benfica, serie que ganan los neroazzuros por 2-0; mientras que el ganador de Real Madrid vs. Chelsea, jugará ante el ganador de Bayern Múnich vs. Manchester City, donde los ciudadanos ingleses están ganando por 3-0. Las revanchas de estos emparejamientos serán el miércoles próximo, a las 15:00.



Europa en juego

Hoy se juegan los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, el segundo torneo en importancia de clubes del Viejo Continente.

A las 12:45 juegan Feyenoord vs. Roma y desde las 15:00: Bayer Leverkusen vs. Royale Union, Juventus vs. Sporting Lisboa y Manchester United vs. Sevilla.



90

goles en Champions League alcanzó Karim Benzema en 149 partidos. Es el sexto gol que le marca a Chelsea.