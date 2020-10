Gatito será probado a fondo

A tres días del debut en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, la Albirroja tiene dudas para confirmar al encargado de defender el pórtico ante Perú (este jueves 8, a las 19:30, en el Defensores del Chaco). La lesión del golero titular Roberto Júnior Fernández (con edema óseo en la rodilla derecha), que motivó a que no sea de la partida en su club, el Botafogo, en los últimos tres juegos, hace que sea la primera incógnita. Previamente, Gatito, de 32 años, que fue el 1 en la última Copa América, había disputado los 12 duelos con su equipo desde la reanudación del fútbol en Brasil, alcanzando 1.080 minutos en campo y encajando 8 goles.

Antony Silva es la primera opción como reemplazo, atendiendo su trayectoria y experiencia con la Albirroja. El portero de 36 años recientemente incorporado a Nacional solo registra 5 juegos disputados en la temporada 2020 con Huracán de Argentina, entre enero y febrero, sumando casi 8 meses sin compromisos oficiales. Su último partido fue el 15 de febrero en la derrota 0-2 frente a Aldosivi. Silva totaliza 360’ en campo y encajó 10 goles.

Como tercer arquero figura Gerardo Ortiz (31 años), del Once Caldas de Colombia. El ex Sol de América es citado por segunda vez en la Albirroja Absoluta (la primera fue en amistoso ante Japón el 12 de junio del 2018, pero no jugó). En el fútbol cafetero, desde la reanudación de las actividades, Ortiz ha disputado 3 encuentros, todos de titular, sumando 270 minutos y recibiendo 2 goles.

OTROS SECTORES. Desgranando las otras zonas, las dudas del entrenador Eduardo Berizzo, que pretende presentar un esquema de corte ofensivo, estarían en la zona izquierda de la defensa y en el ataque.

Manteniendo la base con la que el Toto comandó los últimos juegos de la Albirroja, darle salida lateral sería una de las opciones, por lo que la pulseada por izquierda es entre Arzamendia y Blas Riveros. En el medio, a la doble contención se agregan los extremos, que tendrán la misión de alimentar al encargado de generar juego, Miguel Almirón, mientras que en ofensiva Berizzo tiene opciones para elegir de acuerdo con las características de cada hombre: definición, velocidad y fuerza. El probable onceno nacional para medir a los incaicos es con Fernández o Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez (capitán), Junior Alonso y Riveros o Arzamendia; Hernán Pérez, Richard Sánchez, Mathías Villasanti y Óscar Romero; Miguel Almirón y Darío Lezcano.