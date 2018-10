Gastos sociales: Contraloría celebra apertura de la EBY

Aclaró que si bien el Tratado les otorga a ambas entidades un carácter “sui géneris” por ser binacionales, no es menos cierto que la Constitución Nacional de 1992 instaura a la CGR como entidad rectora en materia de control de fondos estatales. Limitar su radio de acción bajo el amparo de un tratado internacional no puede ser aceptado como válido al contravenir normas de carácter constitucional, enfatizó.

“Celebramos las declaraciones del director paraguayo de Yacyretá (Nicanor Duarte Frutos), quien hizo públicas su postura y la del Gobierno, de trabajar conjuntamente con la CGR a fin de establecer el mejor mecanismo tendiente a auditar los recursos de la EBY”, apuntó García.

Precisó que si bien los procesos licitatorios realizados por Itaipú y Yacyretá no se desarrollan bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la CGR se encuentra plenamente facultada a realizar auditorías a dichos procesos para confirmar que se hayan ajustado a las normas vigentes. Lamentó que al día de la fecha no se haya podido auditar proceso alguno, debido a diversas circunstancias.

Acotó que se ha requerido la información necesaria para evaluar los aspectos financieros de ambas entidades y espera que los nuevos responsables instauren la política de cooperación entre instituciones.

RACIONALIZAR GASTOS. La EBY suscribió ayer un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de que este organismo administre los fondos de la entidad destinados al proyecto de Apoyo al Plan de Acción de la Estrategia Integrada para Enfermedades por Arbovirus del Ministerio de Salud.

No obstante, el ex jefe de Estado comentó que se tienen que transparentar y racionalizar todos los gastos sociales. Aseguró que se van a dejar de financiar actividades triviales, y se dará más prioridad al desembolso para iniciativas referentes con la educación y la salud. Indicó que se han tenido resultados lamentables cuando no hay un control externo en las inversiones sociales.

“Cada día vamos a racionalizar la inversión de los fondos sociales. Vamos a dejar de financiar actividades triviales y queremos concentrar en salud pública”, remarcó.