Garnero: “Hay que festejarlo, esto no se da siempre”

El entrenador de Olimpia Daniel Garnero expuso tras su tercer éxito consecutivo en el fútbol paraguayo: “Hay que festejarlo, esto no se da siempre, ganar como lo ganamos. Hay una superioridad grande de este plantel y lo demostramos en tres torneos”.

Analizando las bases para la consagración, el estratega apuntó: “La gente más grande estaba convencida con la idea de juego y eso hace todo más fácil. El grupo es de jerarquía, con jóvenes que vienen empujando con mucha calidad, y los muchachos se bancan esos sin sabores que a veces puede ocurrir, el compromiso fue fantástico, dieron todo en los entrenamientos para tener su lugar en los partidos”.

Garnero cuestionó la calendarización del Apertura, a lo que remarcó: “Veremos como lo encaramos el martes y el jueves, yo quería liquidarlo antes, ya para meternos otra vez en la Copa. No me gusta cómo se maneja el calendario, es una vergüenza, para que el fútbol paraguayo crezca no ayudan a los equipos para que sigan a etapas superiores”.