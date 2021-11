Garnero, eufórico, reveló cómo salió del Olimpia

"Estuve en un club (Olimpia) durante más de tres años y me echaron. Tenía que arreglar la deuda, me debían más de siete meses, premios del tricampeonato, tetracampeonato. Hice algo que no había hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Llamaba a preguntar y no me depositaban, hace seis meses que no cobro y me hablan de traición”, relató.

Además dio a entender que podría iniciar acciones legales contra el club por todos los compromisos incumplidos.

"Nunca hice nada para complicarle la situación al club. Lo único que le puedo dar es tiempo y le di tiempo. Pero me molestó mucho que me hayan agredido, porque creo no ser merecedor de esa agresión, di lo máximo. Jamás quise complicar a la institución, para nada", manifestó el DT.

Por otra parte, Rubén Di Tore, el presidente gumarelo, dejó su inquietud sobre el árbitro Carlos Paul Benítez: “Él no vio el penal, el VAR le salvó para hacer justicia".