Ganador de MasterChef: “Me demostré de qué estoy hecho”

“Le dedico a mi familia, a mis amigos, a la gente de mi país y a la gente de Paraguay. También a esas personas que ya no están con nosotros en la cocina: Filipo y Alejandro”, declaró Julián Endara, el flamante MasterChef Profesional, ganador del programa emitido por las pantallas de Telefuturo.

Luego de cocinar y presentar diversos platos, no solo bajo la presión del jurado, sino ante la posibilidad de consagración como ganador del certamen fue elegido el cocinero colombiano de 37 años Julián Endara, quien disputó por el título junto a su compañero Rodrigo León.

Tuvo el mejor desempeño según el cuerpo de jueces conformado por Colaso Bo, Eugenia Aquino y José Torrijos,

Al referirse a cómo se sentía por haber llegado a la final, Endara señaló que estaba feliz de alcanzar esas instancias. “Me demostré a mí mismo de lo que estaba hecho, de lo que sé. Significa superar muchos miedos que tenía, superarme a mí mismo y darme cuenta de que mi talento me ha llevado a donde estoy”, expresó.

Sobre su participación en el programa, el ganador recordó emotivos momentos vividos durante toda la competencia. Entre ellos, citó el video de sus padres en la semifinal, la presencia de sus hermanas en la gran final y, en particular, la actitud de un participante. “La forma como Waldi ayudó a su hermano por más de que pasara cualquier cosa, yo haría lo mismo con mis hermanos/as”, declaró.

APRENDIZAJE. Para el ganador, MasterChef significó una experiencia transformadora, que lo motivó a ser una mejor versión de sí. “Entré con una trayectoria completa, pero con inseguridades sobre aquello que no estaba en mi radar gastronómico. Pero después de cada prueba me interesé por perfeccionar las técnicas, me siento una persona más preparada, más segura y mucho más profesional”, acotó.

No se limitó al lado profesional, y resaltó el aspecto humano y, sobre todo, de hermandad vivido en el formato televisivo. “Ahora tengo amigos gracias al programa, unas grandes personas, soy un Julián menos solo”, expresó el ganador de la cuarta temporada de MasterChef.