Games of Thrones divide en su despedida

Dejando una estela de corazones rotos y con las redes sociales ardiendo, dijo el domingo adiós a sus millones de seguidores Game of Thrones, la popular serie de televisión que se labró su propio final, alejado de la saga de novelas que le dio vida. Tras casi una década de batallas épicas, dragones y reyes que conquistaron la televisión. La historia de los siete reinos dejó sentado un debate sobre la última de sus ocho temporadas, para muchos esperada y para otros toda una decepción.

El descontento con la hasta ahora mimada producción televisiva pareció ir in crescendo, a medida que se emitían cada uno de los seis episodios de la última temporada, la cual ya no tuvo como referencia las novelas de George R.R. Martin. Incluso en la página GOT Reddit se inició una campaña entre los miles seguidores de la serie, que firmaron una petición para que HBO rehiciera toda la fase final del drama.

Pero entre críticas y desilusiones, los récords de audiencia nunca abandonaron la serie. Su penúltimo episodio, The Bells, fue visto por 12,5 millones de personas en EEUU en la difusión inicial –la mayor audiencia en la historia de la serie–, y por 18,4 millones de usuarios de las plataformas de HBO.

La producción, estrenada en 2001 y que se rodó en diversos puntos de España, Irlanda del Norte, Reino Unido, Croacia, Marruecos, Malta e Islandia, dejó, además, huella con sus 47 Emmys, récord absoluto en estos galardones. Para aliviar el dolor de los seguidores, ya se ha anunciado que una serie derivada está en preparación, esta vez con la reconocida Naomi Watts como estrella del elenco. EFE