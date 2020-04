Galeano: “Intermedia no corre por este año”

Muchas aristas encierran a la disputa o no del torneo Intermedia. Un sector dirigencial apunta a que este año ya no se disputaría y por otra parte, la voz oficial señala lo contrario.

Erico Galeano, presidente del Deportivo Capiatá, en charla con el Extra del Fútbol a lo Grande por la 1080AM, fue abordado en referencia al inicio del campeonato Intermedia y esté mencionó: “Creo que la Intermedia no corre por este año, es mi apreciación, esto no es de corto plazo, se especula convivir con este virus por más de un año. Va a ser difícil que la categoría se pueda regir a las estrictas normas de seguridad sanitarias (protocolo médico). No hay condiciones en los clubes y tampoco presupuesto para realizarlo”.

Por su parte, el presidente de la Divisional, Víctor González, aseguró que la suspensión del torneo no está aún en los planes de la APF. En diálogo con FALG, aseguró que el objetivo es de jugar el campeonato este año, que los fixtures podrían tener algún tipo de modificación para culminar a tiempo. “En ningún caso hablamos de la suspensión, el espíritu de la Intermedia es que se juegue”, añadió, además que “se están viendo las mejores alternativas, hacer un torneo comprimido, como adelantar fechas, hay varias opciones que se están trabajando, pero para eso necesitamos los plazos”.

ESPERANZADOR. El lunes último, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dio un mensaje alentador en relación a los deportes colectivos, al expresar que “lo que veo es que a mediano plazo es posible que algunos de ellos pudieran plantearse a puertas cerradas”.