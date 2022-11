Futuro Parlamento seguirá debate sobre tierras malhabidas

Un ejemplo sensible de esto es el hecho de que el Congreso no conformó aún la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, pese a que la ley ya se promulgó en julio, y probablemente ya le toque esta tarea al próximo Parlamento que asumirá en julio del año próximo.

En el programa “Políticamente Yncorrecto”, conducido por Luis Bareiro en Telefuturo, estuvieron invitados el senador patriaqueridista y candidato al rekutu Fidel Zavala, la ex diputada y ex gobernadora liberal Ramona Mendoza, el ex juez y candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional Pedro Mayor Martínez, y el también ex juez y candidato a senador Tadeo Zarratea.

cuestionamientos. Zavala, cuyo hermano figura entre los que fueron beneficiados con tierras malhabidas de la dictadura stronista, manifestó que reconoce la existencia de las tierras malhabidas, pero que también hay mucha propaganda negativa, en contra.

“Yo soy un defensor de que dentro de la ley sea todo, fuera de la ley nada, y en el estudio que nosotros vimos, creo que hay un tomo especial de los tomos que realizó la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sobre las tierras malhabidas, y nosotros, haciendo un estudio pormenorizado sobre el tiempo, cantidad de gente, insumos que tendrían que haber llevado para hacer un estudio correcto, físicamente era imposible, si tenían que pasar por tesorería, departamento de geodesia, y solamente del Indert digo”, dijo Zavala. Subrayó la necesidad de que la Comisión se debe conformar y trabajar sobre el tema, arroje luz sobre el punto.

Por su parte, Tadeo Zarratea habló de la necesidad y el derecho a la tierra que tienen las comunidades indígenas, cuya forma de propiedad es colectiva, a través de una personería jurídica de la comunidad. Cuestionó el alto nivel de corrupción que da en el manejo de estos temas por parte de las autoridades del Estado, quienes dejaron de reconocer líderes y de realizar mensuras para adjudicar tierras.

El ex juez Pedro Mayor Martínez dijo que las herramientas jurídicas deberían servir para ayudar y no perjudicar, y recalcó cómo se dan casos donde existen sobre una misma tierra un montón de títulos superpuestos, lo cual requiere un trabajo de reconstrucción para hacer justicia al respecto.